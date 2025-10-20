WhatsApp kullanıcı adı nedir, WhatsApp kullanıcı ne zaman, nasıl alınacak (Android – İOS)?

WhatsApp'ın yakında devreye sokacağı bu sistemle birlikte, her kullanıcı kendine özgü bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Bu adlar en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olacak ve önceden rezervasyon yapılması gerekecek. Özellikle iOS kullanıcıları için kullanıcı adı rezervasyonu başvuru süreci yakında başlayacak. Android kullanıcıları için de benzer bir süreç kısa süre içinde devreye alınacak.

WHATSAPP KULLANICI ADI NEDİR?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni dönemde "kullanıcı adı" özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar, tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kendilerine özel bir kullanıcı adı oluşturabilecek. Belirlenecek kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olacak ve kullanımdan önce rezervasyon yapılması gerekecek. Özelliğin ilk olarak iOS kullanıcıları için aktif hâle getirileceği belirtiliyor.

WHATSAPP'TA KULLANICI ADI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcılarına telefon numarası paylaşmadan iletişim kurma imkânı sunacak. Kişiler, tercih ettikleri kullanıcı adlarını önceden rezerve ederek diğer kullanıcıların aynı adı almasını engelleyebilecek. Sistemin ilk olarak iOS işletim sistemine sahip cihazlarda test edildiği ve şu anda beta sürümünde deneme aşamasında olduğu biliniyor. Bu adım, WhatsApp'ta kullanıcı kimliklerinin sosyal medya hesaplarıyla benzer bir biçimde kişisel bir unsur hâline gelmesini sağlayacak.

WHATSAPP KULLANICI ADI NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

WhatsApp kullanıcı adı özelliği, yakın zamanda kademeli olarak kullanıma sunulacak. İlk aşamada iOS kullanıcıları rezervasyon başvurularını yapabilecek, ardından Android cihazlar için de erişim açılacak. Kullanıcılar, uygulama içindeki yeni "Kullanıcı Adı" bölümünden adlarını belirleyip onaylayarak bu özelliği aktif edebilecek. Bu sayede WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan, yalnızca kullanıcı adı aracılığıyla iletişim kurmak mümkün olacak.