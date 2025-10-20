Haberler

WhatsApp kullanıcı adı nedir, WhatsApp kullanıcı ne zaman, nasıl alınacak (Android – İOS)?

WhatsApp kullanıcı adı nedir, WhatsApp kullanıcı ne zaman, nasıl alınacak (Android – İOS)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada en çok tercih edilen mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uygulamada artık "kullanıcı adı" bölümü de yer alacak. Peki bu yenilik tam olarak ne anlama geliyor, kullanıcı adları ne işe yarayacak ve nasıl alınabilecek?

WhatsApp'ın yakında devreye sokacağı bu sistemle birlikte, her kullanıcı kendine özgü bir kullanıcı adı belirleyebilecek. Bu adlar en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olacak ve önceden rezervasyon yapılması gerekecek. Özellikle iOS kullanıcıları için kullanıcı adı rezervasyonu başvuru süreci yakında başlayacak. Android kullanıcıları için de benzer bir süreç kısa süre içinde devreye alınacak.

WHATSAPP KULLANICI ADI NEDİR?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni dönemde "kullanıcı adı" özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar, tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kendilerine özel bir kullanıcı adı oluşturabilecek. Belirlenecek kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olacak ve kullanımdan önce rezervasyon yapılması gerekecek. Özelliğin ilk olarak iOS kullanıcıları için aktif hâle getirileceği belirtiliyor.

WHATSAPP'TA KULLANICI ADI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcılarına telefon numarası paylaşmadan iletişim kurma imkânı sunacak. Kişiler, tercih ettikleri kullanıcı adlarını önceden rezerve ederek diğer kullanıcıların aynı adı almasını engelleyebilecek. Sistemin ilk olarak iOS işletim sistemine sahip cihazlarda test edildiği ve şu anda beta sürümünde deneme aşamasında olduğu biliniyor. Bu adım, WhatsApp'ta kullanıcı kimliklerinin sosyal medya hesaplarıyla benzer bir biçimde kişisel bir unsur hâline gelmesini sağlayacak.

WHATSAPP KULLANICI ADI NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

WhatsApp kullanıcı adı özelliği, yakın zamanda kademeli olarak kullanıma sunulacak. İlk aşamada iOS kullanıcıları rezervasyon başvurularını yapabilecek, ardından Android cihazlar için de erişim açılacak. Kullanıcılar, uygulama içindeki yeni "Kullanıcı Adı" bölümünden adlarını belirleyip onaylayarak bu özelliği aktif edebilecek. Bu sayede WhatsApp'ta telefon numarası paylaşmadan, yalnızca kullanıcı adı aracılığıyla iletişim kurmak mümkün olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç şoför lastik değiştirirken tırın altında kalarak can verdi

Genç tır sürücüsü, feci şekilde can verdi
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Genç şoför lastik değiştirirken tırın altında kalarak can verdi

Genç tır sürücüsü, feci şekilde can verdi
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.