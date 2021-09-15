WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu - Haberler
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WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Teknoloji

Çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çoklu cihaz desteği özelliğini Türkiye'de de kullanıma sundu. Söz konusu özellikle birlikte, telefonda internet bağlantısı olmasa dahi farklı cihazlardan uygulamaya erişim sağlanabilecek.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süre önce kullanıcılarına çoklu cihaz desteği sunmuştu. Henüz beta aşamasında olan özelliğin denendiği ülkeler arasına Türkiye de katıldı. Böylece Türk kullanıcılar, artık telefonda internet bağlantısı gerekmeden uygulamayı farklı cihazlardan kullanabilecekler.

TELEFONUN İNTERNETE BAĞLI OLMASI GEREKMİYOR

Daha önce WhatsApp kullanıcıları, telefonları dışında uygulamayı web tarayıcısından da kullanabiliyorlardı ancak bu durumda telefonda da mutlaka internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyordu. Yeni çoklu cihaz desteği ile birlikte telefonda internet bağlantısı olmasa dahi farklı cihazlardan WhatsApp'a erişim sağlanabilecek.

CİHAZLAR TEK BİR TELEFONA BAĞLI OLMALI

WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği sadece tek bir telefonda kullanılabiliyor ve diğer yeni cihazları da aynı telefona bağlamak gerekiyor. Ayrıca 14 günden fazla kullanılmadığı takdirde cihazların bağlantısı etkisiz hale getiriliyor.

WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu
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Emre İliksiz
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Haber: WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu - Haberler
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