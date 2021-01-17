WhatsApp 4 yıldır masada olan gizlilik sözleşmesi planıyla ne yapmak istiyor? İşte yanıtı

WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi hafta boyunca tartışıldı. Şirket, verilerini paylaşmayan kullanıcılarına yasak getirecek ve bu uygulama da 8 Şubat'ta başlayacaktı. Gelen tepkiler sonrası frene basan şirket yürürlük tarihini Mayıs ayına çekti. 4 yıldır masada olan planıyla WhatsApp ne yapmak istiyor? İşte yanıtı.

Şirket erteleme kararını "Yeniliği daha iyi anlatabilme" gerekçesiyle aldığını duyurdu. Yani WhatsApp geri adım atmıyor, kararını şimdilik erteliyor. Zaten şirketin geri atması da az bir ihtimal olarak görülüyor, zira 2014'te WhatsApp'ı alan Mark Zuckerberg'in (Facebook'un kurucusu) veri paylaşımıyla ilgili planı yaklaşık 4 yıldır masada.

Erteleme kararı gelmeden önce bu konuyu iletişim uzmanı Serdar Kuzuloğlu ile konuşan Milliyet gazetesi yazarı Deniz Kilislioğlu'nun kaleme aldığı yazıdan satırbaşları şu şekilde;

Kuzuloğlu, "Bu plan 2017'den beri masadaydı, bastırılmıştı, 2019'da ayyuka çıktı, Mark Zuckerberg bunu yürürlüğe koymak istiyor" dedi.

"YETERİNCE PİŞTİ"

Kuzuloğlu, Facebook WhatsApp'ı satın aldıktan sonra, WhatsApp'ın iki kurucusu Brian Acton ile Jan Koum'un, 2017 ve 2018'de art arda ayrıldıklarını hatırlatıyor. Bu istifaların gerekçesi ise iki ismin mahremiyet konularında Zuckerberg ile fikir ayrılığına düşmeleriydi. Hatta Acton, 850 milyon dolarını yakarak şirketten ayrıldı.

Kuzuloğlu'nun verdiği bilgiye göre o dönem Facebook hisseleri iki günde yüzde 9 oranında düşmüş, şirket 50 milyar dolara yakın değer kaybetmişti. Bu görüş ayrılıkları yüzünden yaşanan değer kaybına rağmen Zuckerberg planlarından vazgeçmemişti. WhatsApp'ın bugün kullanıcıları zorladığı uygulama kamuoyunca 2019 yılında duyuldu. Kuzuloğlu süreci "Plan yeterince piştiği gerekçesiyle yürürlüğe konuluyor" sözleriyle anlatıyor.

ZUCKERBERG NE İSTİYOR?

Zuckerberg, 2012 yılında aldığı Instagram gibi WhatsApp'ın da hızlı büyümesini istiyordu. Para kazanma baskısıyla hedeflenen reklamları göstermek ve ticari mesajlaşmayı kolaylaştırmak istiyordu. Facebook için reklam eşittir kullanıcı bilgileriydi. Bu durum, WhatsApp kurucularının "reklam yok" sloganı ve şifreleme sistemiyle çelişiyordu.

Acton Facebook'tan ayrıldıktan sonra verdiği bir röportajda görüş ayrılıklarını "Zuckerberg başından itibaren WhatsApp kullanıcılarıyla sohbet etmek için işletme araçları satmak istedi. İşletmeler kurulduktan sonra da bunları analiz edecek araçlar da satacaktı. Ancak WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesi buna engel teşkil ediyordu. Facebook şifreyi kırmayı planlamıyor ancak yöneticileri WhatsApp kullanıcılarına şifreyi kırmadan (yani mesajların içeriğini görmeden) analitik sezgi sunmanın yollarını araştırıyor" diye anlatmıştı. Acton, Zuckerberg ile yaşadığı görüş ayrılığı sonrası, O'na "Yapmak istemediğim şeyleri yapmak istiyorsun, yolundan çekiliyorum" diyerek şirketten ayrılmıştı.

"BİLGİ PAYLAŞIMI ZATEN YAPILIYORDU, ŞİMDİ RESMİ OLARAK YAPILABİLECEK"

Peki şirketin Mayıs ayına ertelediği kararı devreye girerse ne olacak? Serdar Kuzuloğlu, "Bilgilerimiz zaten paylaşılıyordu. Yeni dönemde olacak olan şey, Facebook kendine ait bütün uygulama ve platformlardaki bilgileri birbiriyle eşleştirecek. Bunu da resmi olarak yapabilecek. Facebook'ta yeni bebeği olmuş bir arkadaşımızın paylaşımını beğendiğimizde, Instagram'da onunla ilgili paylaşımı gösterme konusunda biraz daha öncelik tanıyor. Bunun WhatsApp tabanlı senaryoları karşımıza çıkacak. Kiminle temasa geçiyoruz, arkadaş grubumuz kimlerden oluşuyor buna bakılarak reklam çalışmaları için pratikler denenecek" diyor.