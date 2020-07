Westworld'ün Yapımcılarından Fallout Dizisi Geliyor! Fallout oyunu hayranlarına müjde! Fallout dizisi geliyor. Bethesda Softworks tarafından yayınlanan kıyamet sonrası oyun serisi Fallout, Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yapım şirketi Kilter Films tarafından diziyi çevriliyor.

Fallout oyunu hayranlarına müjde! Fallout dizisi geliyor. Bethesda Softworks tarafından yayınlanan kıyamet sonrası oyun serisi Fallout, Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yapım şirketi Kilter Films tarafından diziyi çevriliyor. Peki, Fallout dizisi hangi platformda yayınlanacak?

Fallout Dizisi Hangi Platformda Yayınlanacak?

1997'de başlayan seri, nükleer savaştan sonra dünyanın büyük bir bölümünün çorak araziye dönüştüğü retro tarzda alternatif bir gelecekte geçiyor. Son olarak 14 Nisan'da Fallout 76 Wastelanders adıyla çıkış yaptı. Tüm platformlarda oldukça popüler olan oyunun dizisinin yapılacağı haberi hayranları heyecanlandırdı. Amazon Studios'un seri taahhüdüyle şu anda hazırlanmakta olan dizi, Nolan vee Joy'un geçtiğimiz yıl öğrendiğimiz Amazon ile olan 150 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası.

The world of #Fallout is headed your way in a new series in partnership with @AmazonStudios and #KilterFilms. https://t.co/zk9s2qDN1m pic.twitter.com/r5KZHvRM1s

— Bethesda (@bethesda) July 2, 2020

Nolan ve Joy, HBO'nun yeni yapım Westworld (1970'lerin Michael Crichton filmine dayanan) dizisi ile tanınıyor. Ayrıca William Gibson'ın "The Peripheral" adlı romanının uyarlaması üzerinde çalışıyorlar. Fallout'un tüm zamanların en büyük oyun serilerinden biri olduğunu belirten çift, "Bu delicesine yaratıcı hikayenin her bölümü bize ailemiz ve arkadaşlarımızla geçirebileceğimiz çok fazla saate mal oldu. Bu yüzden bu devasa, yıkıcı, karanlık eğlenceli evreni Amazon Studios ile hayata geçirmek için Todd Howard ve Bethesda'daki muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

