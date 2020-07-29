Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı
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Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı

Ermeni asıllı TV şov yıldızı Kim Kardashian ve rapçi Kanye West, önceki gün ABD'nin Wyoming eyaletinde araçlarının içinde görüntülendi. Kim'in gözyaşlarına boğulduğu sırada Kanye'nin de oldukça sinirli olması dikkatlerden kaçmadı. Çiftin bir süredir evliliklerinin problemli olduğu söyleniyor.

29.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 29.07.2020 01:09

Son dönemde ABD başkanı adayı olması ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Kanye West ile eşi Kim Kardashian arasında sular durulmuyor. Basından kaçamayan çift, arabanın içinde hararetli bir şekilde tartışırken görüntülendi. Kim'in gözyaşlarına boğulduğu anlarda Kanye'nin sinirli tavırları dikkat çekti.

KANYE, KİM'İ MEEK MILL İLE İLİŞKİ YAŞAMAKLA SUÇLAMIŞTI

Kim Kardashian ve Kanye West'in arasının bir süredir kötü olduğu ileri sürülüyordu. 43 yaşındaki Kanye West, önceki gün Twitter üzerinden eşi Kim Kardashian'ı Meek Mill ile ilişki yaşamakla suçladı.

BOŞANMAK İSTİYOR

West, geçen hafta Twitter'da yaptığı açıklamalarda 1 yıldır Kim Kardashian'la boşanmaya çalıştığını yazıp, kısa süre içinde mesajını silmişti. West daha önce de başkanlık kampanyası için düzenlediği ilk mitingde eşinden kürtaj yaptırmasını istediğini söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu.

KİM'İN ANNESİNİ IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI

Kanye West, 2018 yılından bu yana Kim kardashian'dan boşanmaya çalıştığını da söylemişti. West, daha da ileri gidip kayınvalidesi Kris Jenner'ı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a benzetip ondan Kris Jong Un olarak söz etmişti. West, Kris Jenner'ı "Beyaz ırkın üstünlüğüne inanan biri" olarak da tanımlamıştı.

KİM, KANYE'NİN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Bu olayların ardından bir açıklama yapan Kim Kardashian, eşi Kanye West'in bipolar bozukluğu olduğunu belirtip böyle durumlarda "Kendisini güçsüz" hissettiğini ifade etmişti. Kanye West de daha sonra Twitter üzerinden eşi Kim Kardashian'dan özür dilemişti.

2014'TE DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ

39 yaşındaki Kim Kardashian ile Kanye West 2014 yılında evlendi. Magazin basınının "Kim-ye" olarak adlandırdığı çiftin ikisi normal yollarla doğan, diğer ikisi de taşıyıcı anne tarafından dünyaya getirilen dört tane çocuğu bulunuyor.

Kim Kardashian ve Kanye West arasında sular durulmuyor: Arabada ağladı
Kim Kardashian ve Kanye West arasında sular durulmuyor: Arabada ağladı
Kim Kardashian ve Kanye West arasında sular durulmuyor: Arabada ağladı
Kim Kardashian ve Kanye West arasında sular durulmuyor: Arabada ağladı
Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı
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