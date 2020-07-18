WEFA ile YTB, Kovid-19'la mücadele kapsamında Avrupa'da hijyen paketi dağıtmaya başladı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre'nin çeşitli şehirlerinde hijyen paketi dağıtımına başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre'nin çeşitli şehirlerinde hijyen paketi dağıtımına başladı.

Hollanda, Belçika ve Almanya'nın çeşitli kentlerinde dağıtılmaya başlayan paketlerde maske, eldiven ve kolonya gibi hijyen malzemeleri yer alıyor.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, Kovid-19 salgını sonrası dünya genelinde başlattıkları yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, YTB'nin başlattığı "Diaspora Covid-19 Destek ve İş birliği Programı" çerçevesinde Avrupa'nın farklı ülkelerinde hijyen paketlerinin dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Yardım çalışması çerçevesinde bu ülkelerdeki esnaf, STK ve şehir sakinlerine hijyen paketi dağıttıklarını kaydeden Aydın, "Avrupa'nın farklı bölgelerinde hijyen paketi dağıtımlarımıza ilerleyen günlerde de devam edeceğiz." dedi.

WEFA daha önce de Türk Kızılay iş birliğiyle Türkiye'de 6 bin 500 hijyen paketi dağıtımı yapmış, 2 bin sağlık ve güvenlik personeline kişisel koruyucu ekipman seti desteğinde bulunmuştu.

Kaynak: AA