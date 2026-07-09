Haberler

Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri

Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, tribünde karşılaştığı bir futbolseverin Filistin halkına verdiği destekten ötürü sunduğu övgü dolu teşekkürünü ve özgürlük sonrası için yaptığı ev davetini geri çevirmedi. Filistin halkına hayran olduğunu belirten Oscar ödüllü oyuncu, bu haklı davayı her zaman desteklemeye devam edeceğini söyledi.

  • Javier Bardem, bir taraftarın Filistin özgür olduğunda evine davet edileceği sözüne sarılarak teşekkür etti.
  • Bardem, Filistin halkına hayran olduğunu ve her zaman yanlarında olduğunu söyledi.
  • Taraftarın İspanyolca nidalarıyla sonlanan anlar, turnuvanın en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

 Ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, tribünde karşılaştığı bir taraftarın Filistin davetine ve sevgisine kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen o anlarda Bardem, Filistin halkına olan desteğini ve hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞUNDA İLK DAVETLİM SEN OLACAKSIN"

Tribünde dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem'i gören bir futbolsever, ünlü aktörün yanına giderek sıkıca elini tuttu. Bardem'e Filistin konusundaki dik duruşundan dolayı duyduğu saygıyı dile getiren taraftar, "Her zaman Filistin hakkında konuşuyorsun, sana çok saygı duyuyorum dostum. Filistin bir gün özgürleştiğinde evime ilk davet edilen sen olacaksın, beni mutlaka aramalısın" sözleriyle anlamlı bir davette bulundu.

"FİLİSTİN HALKINA HAYRANIM"

Bu samimi ve duygusal davet karşısında elini bir an bile bırakmayan Javier Bardem, taraftara sarılarak içtenlikle teşekkür etti. Filistin mücadelesine olan desteğini yineleyen ünlü aktör, "Ben Filistin halkına hayranım, her zaman yanlarındayım" diyerek sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti. Yaşanan bu tarihi anlar, taraftarın İspanyolca "Seni çok seviyorum kardeşim, yaşasın İspanya" nidasıyla son bulurken, video kısa sürede turnuvanın en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak

Sinyal MHP'li isimden! Türkiye gündemini etkileyecek süreç başlıyor
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur

Ali Koç yollamıştı, Yıldırım geri getirdi! İlk sözleri çok konuşulur
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi Sinem Özler: Tabakların hepsi boştu

Zirve menüsünü hazırlayan şefin unutamadığı an: Tabakların hepsi...
Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Dekoltesine bir bakan bir daha baktı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi