Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon nereden izlenir?

Dijital dünyanın ses getiren yapımlarından Wednesday dizisinin 2. sezonuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. İzleyiciler, "Wednesday 2. sezon ne zaman başlıyor?" ve "Wednesday yeni sezon hangi platformda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline gelen dizinin yayın tarihi ve izleme platformu belli oldu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman ekranlara gelecek, hangi dijital platformda izlenebilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in büyük ilgi gören yapımlarından Wednesday dizisinin 2. sezonu, iki parça halinde izleyiciyle buluşacak.

1. Kısım: 6 Ağustos 2025

6 Ağustos 2025 2. Kısım: 3 Eylül 2025

Her parçada 4 bölüm olmak üzere toplam 8 bölümden oluşan yeni sezon, yaz aylarında ekranlara gelecek.

Wednesday 2. sezon ne zaman

WEDNESDAY YENİ SEZON NEREDEN İZLENİR?

Wednesday dizisinin 2. sezonu da tıpkı ilk sezonda olduğu gibi yalnızca Netflix platformu üzerinden izlenebilecek. Netflix aboneleri, belirtilen tarihlerde bölümlere erişim sağlayabilecek. Yeni sezonda da başrolde Jenna Ortega yer alırken, dizi daha karanlık bir atmosfer ve sürükleyici hikayeyle izleyicilerin karşısına çıkacak.