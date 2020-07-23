Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
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Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir

Almanya Almanya Federal Suç Dairesi'nin WhatApp mesajlarını takip edebildiği ülke gündemini karıştırırken Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık bilgisayarda WhatsApp açmak için kullanılan QR koda sahip olanın her yerden mesajlara ulaşabileceğini belirtti.

23.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:03

Batı Alman Televizyon Kurumu (WDR) ve Bavyera Televizyon Kurumunun (BR) ortak haberinde, Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesi'nin (BKA) "Bilgi Teknolojisi İzleme" biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi. Ayrıca uzmanlar bilgisayardan WhatsApp açmakta kullanılan QR kodun tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

"BKA WHATAPP'A GELEN HER MESAJI İZLEYEBİLEN BİR METODA SAHİPTİR"

BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

QR KOD TEHLİKESİ

Peki WhatsApp uygulaması ne kadar güvenli? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Kırık, masaüstü bilgisayarlar WhatsApp'ı açmak için kullanılan QR koda sahip olmanın her yerde mesajlara ulaşım sağlayabileceğini vurgulayarak kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Haber Yorumları (2)
MURAT MERT: DEVLETİMİZ BİRAN EVVEL ÖNLEM ALMALI
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BARAN: Önlemi aslında Whatsapp ın alması gerekiyor. Whatsapp ın büyük bir güvenlik açığıdır. Bu uluslarası bir suçtur.
Yayından Kaldır
500
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