watchOS 8 ve tvOS 15 Beta Nasıl İndirilir?
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watchOS 8 ve tvOS 15 Beta Nasıl İndirilir?

watchOS 8 ve tvOS 15 Beta Nasıl İndirilir?
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Apple, uyumlu cihazlarınıza indirebileceğiniz iOS 15 ve iPadOS 15, tvOS 15 ve watchOS 8 genel beta sürümünü yayınlamayı uygun gördü.

Apple, uyumlu cihazlarınıza indirebileceğiniz iOS 15 ve iPadOS 15, tvOS 15 ve watchOS 8 genel beta sürümünü yayınlamayı uygun gördü. Özel bir gönderide iOS 15 ve iPadOS 15 genel beta kılavuzunu ele alacak olsak da, şu anda uyumlu cihazlarınıza watchOS 8 ve tvOS 15 genel beta sürümünü nasıl indirip yükleyeceğinizi kontrol edebilirsiniz.

watchOS 8

Yeni güncellemeler, Apple'ın Haziran ayında düzenlediği yıllık WWDC etkinliğinde duyurduğu tüm iyi şeylerle dolu olarak geliyor. Geliştirici betaları daha önce mevcutken, Apple, genel betaların Temmuz ayında yayınlanacağını belirtti. Görünüşe göre Apple, Temmuz ayına hala bir veya iki gün kaldığı için genel betaları yayınlamaya biraz hevesliydi. Yeni watchOS 8 ve tvOS 15 genel beta sürümünü yüklemek oldukça kolaydır ve tek yapmanız gereken aşağıdaki adım adım talimatları takip etmektir.

watchOS 8 Genel Beta'yı yükleyin

iPhone'unuzdaki Apple'ın beta yazılımı web sitesine gidin ve watchOS 8'e dokunun.

Şimdi, Profili indir düğmesine dokunun.

Profil yüklendikten sonra iPhone'unuza Ayarlar > Genel > Profil ve Yönetim'e gidin.

Profile dokunun ve ardından "Yükl"e üzerine dokunun.

Apple Watch'ınız watchOS güncellemesini otomatik olarak alacaktır. Profili yüklemek için kullanılan iPhone'un iOS 15'in en son beta sürümünü çalıştırıyor olması gerektiğini unutmayın. Apple Watch'ınızda watchOS 8 genel beta güncellemesini kontrol etmek için Apple Watch uygulamasını başlatın ve Genel > Yazılım'a gidin.

Kaynak: Turkmmo

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