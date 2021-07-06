Watch Dogs Legion Title Update 5.0 Yayınlandı
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Watch Dogs Legion Title Update 5.0 Yayınlandı

Watch Dogs Legion Title Update 5.0 Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Ubisoft, Watch Dogs Legion için Başlık Güncellemesi 5.0'ı yayınladı ve tüm değişiklik günlüğünü açıkladı.

Ubisoft, Watch Dogs Legion için Başlık Güncellemesi 5.0'ı yayınladı ve tüm değişiklik günlüğünü açıkladı. Ekibe göre, bu son güncelleme Bloodlines adlı yeni bir hikaye genişletmesi ekliyor. Bu mod, Season Pass sahipleri tarafından kullanılabilir ve ayrıca satın alınabilir.

Watch Dogs Legion

Bloodline'da oyuncular, Watch Dogs olaylarının ardından yeğeni Jackson ile yeniden bağlantı kurmak için Londra'da rutin bir tamirci işini kabul eden Aiden'ı takip edecekler.

Ek olarak, bu son yama gardıropta bir Operatifin maskesini nasıl takacağını belirleyen bir ayar ekler. Ayrıca Operative Bio'yu iyileştirdi ve "Kooperatif Görevlerinde Albion'u yenmek için silah kullanın", "Kooperatif Görevlerinde Albion'u Yen" olarak değiştirildi.

Ayrıca, Başlık Güncelleme 5.0 bir dizi hata düzeltmesiyle birlikte gelir. Örneğin, Çevrimiçi işbirliği oturumlarında oynarken Operatörlerin yükleme ekranları sırasında hasar almasına ve ölmesine neden olabilecek bir sorunu giderir. Ayrıca oyunun belirli koşullar altında donmasına neden olabilecek bir sorunu da giderir.

Son olarak, Yama 5.0'ın PC'ye özel bazı düzeltmeleri de içerdiğini belirtmekte fayda var. Örneğin, sırt çantalarında kırpma sorunları olan bazı ceketleri düzeltir. Ayrıca Görev menülerindeki düğme istemlerinin tutarlı bir şekilde görüntülenmemesi sorununu da giderir.

Her zaman olduğu gibi Epic Games Store ve UPLAY'de, istemcileri bir sonraki başlatışınızda bu yamayı otomatik olarak indirecek. Ayrıca güncelleme notlarının tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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