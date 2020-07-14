Watch Dogs Legion Season Pass ile Ücretsiz Watch Dogs Verilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Watch Dogs Legion Season Pass ile Ücretsiz Watch Dogs Verilecek

Ubisoft son dönemde çıkan oyunları ile bir gelenek başlatmış gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere ilk olarak Far Cry 5 Season Pass ile Far Cry 3: Classic Edition, Assassin's Creed Odyssey Season Pass ile de Assassin's Creed III Remastered ek bir ücret gerekmeksizin oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Watch Dogs Legion Season Pass ile Ücretsiz Watch Dogs Verilecek
14.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:50

Ubisoft son dönemde çıkan oyunları ile bir gelenek başlatmış gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere ilk olarak Far Cry 5 Season Pass ile Far Cry 3: Classic Edition, Assassin's Creed Odyssey Season Pass ile de Assassin's Creed III Remastered ek bir ücret gerekmeksizin oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Aynı durum Watch Dogs: Legion için de geçerli olacak. Watch Dogs Legion Season Pass ile ücretsiz Watch Dogs sahibi olacaksınız.

Fransız yayıncı, Ubisoft Forward sırasında yeni oyunun yeni tarih duyurusunu gerçekleştirmişti. Ubisoft Toronto tarafından geliştirilmekte olan oyun, 29 Ekim 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları ise yakın bir tarihte çıkacak ve PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu alan oyunculara ücretsiz yükseltme imkanı tanınacak.

Watch Dogs Legion Season Pass Alana Ücretsiz Watch Dogs! Halihazırda ön-sipariş ile satın alabileceğiniz Watch Dogs Legion, standart sürümün yanı sıra Gold Edition, Uplay+ Edition, Ultimate Edition ve Collector's Edition olmak üzere dört farklı özel sürüm ile satışa sunulacak. Eğer en aşağı Gold Edition satın alırsanız, içeriğindeki Season Pass sayesinde Watch Dogs Complete Edition hediyeniz olacak. Oyunun bu sürümü, içeriğinde yeni bir oyun modu, yeni silahlar, kıyafetler, yeni görevler ve T-Bone rolünde olacağınız yeni bir senaryo bulunan Season Pass ile geliyor.

Watch Dogs Legion Season Pass içeriğinde Watch Dogs Complete Edition dışında, iki genişletme paketi, kendilerine has yetenekleri ve kozmetikleri olan dört yeni karakter, üç yeni DedSec görevi ve DedSec araba görünümü de olacak.

Uplay+ Edition, Season Pass yanı sıra VIP Status hariç Lynx, Leopard ve Viper olmak üzere üç yeni karakterin bulunduğu Urban Jungle Pack, Sapphire Guard, Cardboard Cyborg ve Distortion maskelerinin bulunduğu London Dissident Pack ile geliyor. Ultimate Edition ise Uplay+ Edition içeriğine ek olarak dört haftalık VIP Status sunuyor. Bu sayede ana senaryo modunda daha fazla oyun içi kredi kazanabileceksiniz. Bu kredileri kooperatif olarak oynarken arkadaşınız ile paylaşabileceksiniz.

Collector's Edition ise Ultimate Edition içeriğine ek olarak oyunun metal kutulu sürümü Ded Coronet Mask figürü, ilk günden Ded Coronet Mask erişimi, çift taraflı propaganda posteri, üç çıkartma seti ve tüm bunları barındıracak özel bir kutu ile gelecek.

Kaynak: Tamindir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 3. Sayfa
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı Magazin
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Ömer Çelik Celal Adan Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Mabel Matiz Demet Akalın
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Watch Dogs Legion Season Pass ile Ücretsiz Watch Dogs Verilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 16:14:07. #1.14#
title