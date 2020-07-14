Watch Dogs Legion Season Pass ile Ücretsiz Watch Dogs Verilecek Ubisoft son dönemde çıkan oyunları ile bir gelenek başlatmış gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere ilk olarak Far Cry 5 Season Pass ile Far Cry 3: Classic Edition, Assassin's Creed Odyssey Season Pass ile de Assassin's Creed III Remastered ek bir ücret gerekmeksizin oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Ubisoft son dönemde çıkan oyunları ile bir gelenek başlatmış gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere ilk olarak Far Cry 5 Season Pass ile Far Cry 3: Classic Edition, Assassin's Creed Odyssey Season Pass ile de Assassin's Creed III Remastered ek bir ücret gerekmeksizin oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Aynı durum Watch Dogs: Legion için de geçerli olacak. Watch Dogs Legion Season Pass ile ücretsiz Watch Dogs sahibi olacaksınız.

Fransız yayıncı, Ubisoft Forward sırasında yeni oyunun yeni tarih duyurusunu gerçekleştirmişti. Ubisoft Toronto tarafından geliştirilmekte olan oyun, 29 Ekim 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için satışa sunulacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonları ise yakın bir tarihte çıkacak ve PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu alan oyunculara ücretsiz yükseltme imkanı tanınacak.

Watch Dogs Legion Season Pass Alana Ücretsiz Watch Dogs! Halihazırda ön-sipariş ile satın alabileceğiniz Watch Dogs Legion, standart sürümün yanı sıra Gold Edition, Uplay+ Edition, Ultimate Edition ve Collector's Edition olmak üzere dört farklı özel sürüm ile satışa sunulacak. Eğer en aşağı Gold Edition satın alırsanız, içeriğindeki Season Pass sayesinde Watch Dogs Complete Edition hediyeniz olacak. Oyunun bu sürümü, içeriğinde yeni bir oyun modu, yeni silahlar, kıyafetler, yeni görevler ve T-Bone rolünde olacağınız yeni bir senaryo bulunan Season Pass ile geliyor.

Watch Dogs Legion Season Pass içeriğinde Watch Dogs Complete Edition dışında, iki genişletme paketi, kendilerine has yetenekleri ve kozmetikleri olan dört yeni karakter, üç yeni DedSec görevi ve DedSec araba görünümü de olacak.

Uplay+ Edition, Season Pass yanı sıra VIP Status hariç Lynx, Leopard ve Viper olmak üzere üç yeni karakterin bulunduğu Urban Jungle Pack, Sapphire Guard, Cardboard Cyborg ve Distortion maskelerinin bulunduğu London Dissident Pack ile geliyor. Ultimate Edition ise Uplay+ Edition içeriğine ek olarak dört haftalık VIP Status sunuyor. Bu sayede ana senaryo modunda daha fazla oyun içi kredi kazanabileceksiniz. Bu kredileri kooperatif olarak oynarken arkadaşınız ile paylaşabileceksiniz.

Collector's Edition ise Ultimate Edition içeriğine ek olarak oyunun metal kutulu sürümü Ded Coronet Mask figürü, ilk günden Ded Coronet Mask erişimi, çift taraflı propaganda posteri, üç çıkartma seti ve tüm bunları barındıracak özel bir kutu ile gelecek.

Kaynak: Tamindir