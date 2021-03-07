Watch Dogs: Legion'ın online modu ertelendi

Geçtiğimiz ay Ubisoft, Watch Dogs Legion için Online Mod'un 9 Mart'ta çıkacağını açıkladı. Ancak, belirli sistemlerde meydana gelebilecek bazı çökme sorunları nedeniyle bu modun PC'de ertelendiği belirtildi.

Birinci günden itibaren sorunsuz bir oyun deneyimi sağlamak için Ubisoft, Watch Dogs Legion PC için Çevrimiçi Modunu ertelemeye karar verdi. Ne yazık ki, bu modun ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama şu anlık yok. Ubisoft, daha fazla bilgiyi mümkün olan en kısa sürede ortaya çıkaracağını iddia etti.

Daha önce de bildirdiğimiz gibi, Watch Dogs: Legion çevrimiçi modu tüm oyuncular için aşağıdaki özellikleri içerecek:

Oyuncuların arkadaşlarıyla dört oyuncuya kadar takım oluşturabilecekleri serbest dolaşım açık dünya kooperatifi. Oyuncular Londra'yı keşfedebilir, şehir etkinlikleriyle karşılaşabilir, zorlukları tamamlayabilir ve yan etkinliklere katılabilir. Yeni kooperatif oynanış mekaniklerini kullanan iki ila dört oyuncu için yeni ortak görevler. Bu aynı zamanda oyunculara mükemmel takımı seçme ve şehrin en ikonik simge yapılarında Londra tehditlerine karşı savaşma fırsatı verecek.

Takım çalışması ve verimlilik gerektiren ilk dört oyunculu kooperatif Taktik Operasyon "Paketin Lideri". Bir meydan okuma arayan oyuncular için yapılmış, oyunsonu içeriği olan birbiriyle bağlantılı beş anlatı görevinden oluşur. Oyuncuların takım arkadaşları ile etkili bir şekilde strateji oluşturması ve iletişim kurması gerekecek. Oyuncular ayrıca gadget'ları yükselttiklerinden ve güçlü bir karakter kadrosuna sahip olduklarından emin olmalıdır. Kullanılabilir ilk Oyuncu-Oyuncu (PvP) modu, Spiderbot Arena. Bu modda, dört oyuncu silahlı örümcek robotlarını kontrol eder ve yüksek yoğunluklu, herkese açık bir ölüm maçında rekabet eder.

Kaynak: Playerbros