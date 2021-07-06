Watch Dogs: Legion – Bloodline Çıkış Yaptı

Ubisoft bugün, ilk Watch Dogs oyununun kahramanı Aiden Pearce'ın kontrolünü oyunculara veren bağımsız bir genişleme olan Watch Dogs: Legion – Bloodline'ı piyasaya sürdü.

Ubisoft bugün, ilk Watch Dogs oyununun kahramanı Aiden Pearce'ın kontrolünü oyunculara veren bağımsız bir olan Watch Dogs: Legion – Bloodline'ı piyasaya sürdü. Genişletme, ana oyunda DedSec ve Zero-Day arasındaki çatışmanın bir ön hikayesi olacak. Oyunun Gold veya Ultimate sürümlerini satın aldıysanız, genişlemeyi şimdi indirebilirsiniz; aksi takdirde 14.99 dolara tek başına veya 29.99 dolara sezonluk geçişte Bağımsız bir deneyim olsa da, oynamak için temel oyuna ihtiyacınız olacak.

Bloodline, Aiden'ın bir Broca Tech laboratuvarından değerli bir teknolojiyi korumaya çalıştığını görür, ancak bunu gören tek kişi o değil. Watch Dogs 2'nin baş karakterlerinden biri olan Wrench de bunu istiyor ve aslında Aiden ile bir kovalamaca başlıyor. Aiden kendini bir çıkmazın içinde buluyor ve yeğeni Jackson'ı, Broca Tech'i uzak tutarken Wrench'i bulmasına yardım etmesi için çağırıyor.

Bu arada Watch Dogs: Legion – Bloodline'da, Wrench'de oynanabilir bir karakter olacak, bu nedenle hikayeyi her iki karakter gözünden de görebileceğiz. Sezon geçişini satın aldıysanız, hem Aiden hem de Wrench, ana oyun ve çevrimiçi mod için DedSec Direnişi üyeleri olarak kullanılabilecek.

Aiden'ın yetenekleri arasında, nişan alma anında bir ağır çekim sağlayan Focus olacak. Ayrıca elektroniği devre dışı bırakmak için Sistem Çökmesine ve yeniden yükleme güçlendirmelerinin hasar vermesi için bir Gunslinger yeteneği de bulunacak.

Wrench, özel bir drone çağırabilecek, LTL flaş patlamaları yapabilecek ve özel el bombası fırlatıcıları kullanabilecek. Ayrıca Lady Smash adında bir çekiçle donatılmış olarak gelecek.

Kaynak: Turkmmo