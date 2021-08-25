Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri 2021! Watch Dogs 2 kaç GB?

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan aksiyon macera oyunu Watch Dogs 2, Kasım 2016'da piyasaya sürüldü. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri nelerdir? Watch Dogs 2 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Watch Dogs 2, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan 2016 yapımı aksiyon-macera video oyunudur. 2014'te yayınlanan Watch Dogs oyununun devamı niteliğindedir. PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows için piyasaya sürülmüştür.

Aksiyon-macera oyunu Watch Dogs 2'nin sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Watch Dogs 2 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Watch Dogs 2 kaç GB? Sizler için derledik...

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WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows Vista (64 bit)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 2,66 GHz/ AMD Phenom II X4 940

Ram: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 (768 MB)/ AMD Radeon HD 5770 (1024 MB)

Kullanılabilir Alan: 20 GB

DirectX: DirectX 11

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-4770K 4-Core 3.5 GHz/ AMD FX-9370

Ram: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780/ AMD Radeon R9 290 (2 GB)

Kullanılabilir Alan: 20 GB

DirectX: DirectX 11

WATCH DOGSKAÇ GB?

Watch Dogs oyunu için 8 GB kullanılabilir alan yeterli olacaktır. Oyun rakiplerine ve günümüz oyunlarına kıyasla düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek oyunlardan.