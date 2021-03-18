Washington Wizards - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Washington Wizards - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.03.2021 01:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 01:07
Washington Wizards - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Sacramento Kings maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Sacramento Kings maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - Sacramento Kings maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - Sacramento Kings hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHİNGTON WİZARDS - SACRAMENTO KİNGS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Washington Wizards - Sacramento Kings maçı, Washington'da Capital One Arena'da

oynanacak. Washington Wizards - Sacramento Kings maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

WASHİNGTON WİZARDS - SACRAMENTO KİNGS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Washington Wizards - Sacramento Kingsmaçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.

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