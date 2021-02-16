Washington Wizards - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Washington Wizards - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16.02.2021 01:18 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:21
Washington Wizards - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Houston Rockets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - Houston Rockets maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHINGTON WIZARDS - HOUSTON ROCKETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Washington Wizards - Houston Rockets maçı Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - Houston Rockets maçı, Bilyoner TV, S Sport , S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, S Sport , D-Smart 78, Turkcell TV+ 77, Kablo TV 240, Vodafone TV 11 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

WASHINGTON WIZARDS - HOUSTON ROCKETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 16 Şubat Salı günü oynanacak Washington Wizards - Houston Rockets maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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