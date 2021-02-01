Washington Wizards - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Washington Wizards - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

01.02.2021 01:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 01:35
Washington Wizards - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol deyince ilk akla gelen NMb maçlarında bugün Washington Wizards - Brooklyn Nets maçı olacak. Basketbolseverler ise Washington Wizards - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor

Sadece ABD'de aynı zamanda dünyada takip edilen NBA maçı saat farkı ile Türkiye'de genellikle gece saatlerinde yayınlanmaktadır. Peki NBA maçında, Washington Wizards - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle.

WASHİNGTON WİZARDS - BROOKLYN NETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Wasnihgton'un ev sahipliğini yaptığı NBA'de Washington Wizards - Brooklyn Nets maçıkarşılaşması Capital One Arena'da gerçekleşecek. Washington Wizards - Brooklyn Nets maçıBilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

WASHİNGTON WİZARDS - BROOKLYN NETS MAÇI SAAT KAÇTA?

1 Şubat Pazartesi günü oynanacak NBA Washington Wizards - Brooklyn Nets maçı Türkiye saatiyle, 03:00'de başlayacak.

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