WASHİNGTON - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti ve ABD'ye Ukrayna'ya daha çok destek verme çağrısı yaptı. Yüzlerce Ukraynalı ve ABD'li, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta toplanarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.