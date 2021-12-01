WASHİNGTON - Kürtaj yanlısı aktivistler, Yüksek Mahkeme binasının önünde protesto düzenlendi???????
AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel
Kürtaj yanlısı aktivistler, Washington'daki Mississippi kürtaj hakları davasındaki Dobbs v. Jackson Kadın Sağlığı davasındaki tartışmalar öncesinde Yüksek Mahkeme binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.
Kürtaj yanlısı aktivistler, Washington'daki Mississippi kürtaj hakları davasındaki Dobbs v. Jackson Kadın Sağlığı davasındaki tartışmalar öncesinde Yüksek Mahkeme binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.