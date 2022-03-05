WASHINGTON - ABD'de aşı karşıtı konvoy Maryland eyaletinde
AA, Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD'de Kovid-19 salgınına karşı zorunlu aşılama uygulamasının kaldırılmasını isteyen kamyon ve tır şoförlerinin "Halkın Konvoyu" adını verdikleri konvoy Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da havadan görüntülendi.
ABD'de Kovid-19 salgınına karşı zorunlu aşılama uygulamasının kaldırılmasını isteyen kamyon ve tır şoförlerinin "Halkın Konvoyu" adını verdikleri konvoy Maryland eyaletine bağlı Hagerstown'da havadan görüntülendi.