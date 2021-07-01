Warframe: Sisters of Parvos Çıkış Tarihi Açıklandı
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Warframe: Sisters of Parvos Çıkış Tarihi Açıklandı

Warframe: Sisters of Parvos Çıkış Tarihi Açıklandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Warframe, işbirliğine dayanan, bilim kurgu temalı bir nişancı oyunu. The Darkness II, Pariah ve Dark Sector gibi oyunların geliştiricileri Digital Extremes tarafından geliştirildi.

Warframe, işbirliğine dayanan, bilim kurgu temalı bir nişancı oyunu. The Darkness II, Pariah ve Dark Sector gibi oyunların geliştiricileri tarafından geliştirildi. Oynaması ücretsiz iş modeline dayanan oyunda parayla alınabilen tüm kozmetik ürünleri oyun içinde zaman geçirerek de elde edebiliyorsunuz.

Digital Extremes, Warframe: Sisters of Parvos için çıkış tarihini açıkladı ve güncellemenin detaylarını bizlerle paylaştı. Güncelleme 6 Temmuz'da yayınlanacak. Bu güncelleme oyuna şimdiye kadar gelmiş en kapsamlı güncellemelerden bir tanesi olacak. Oyunun birçok alanında büyük değişiklikler yapılacak ve birçok yeni öge oyuna eklenecek.

Octavia, Baruuk, Khora ve Atlas Kaplamaları ile çarpıcı yeni zırh, silah görünümleri, Tenno tasarımlı yeni özelleştirmeler oyuna eklenecek.

  • Warframe: Sisters of Parvos - Yeni Yoldaş

Warframe: Sisters of Parvos ile Oyuna Neler Eklendi?

Parvos Granum'un emirlerine göre yaşayıp ölen seçkin avcılardan oluşan bir kız kardeşlik olan düşman grubu oyuna eklenecek. Bu düşman türünü ortaya çıkarmak için War Within ile Call of the Tempestarii görevlerini tamamlamış olmanız ve bir Kız Kardeş ile dövüşebilmek için aktif Kuva Lich takımını yenmeniz gerekecek.

Son teknoloji yeni bir Yoldaş edinmek ve ölümcül Requiem dizisini ortaya çıkarmak için Kız Kardeşinin mekanize Tazısıyla savaşmanız gerekecek.

Sisters of Parvos güncellemesinin bir parçası olarak Origin Sistemine yapılan tüm yeni eklemelerle daha çok seviye kazanabileceksiniz. Efsanevi Seviye 1 oyuna eklendi.

Helminth Güçlendirmeleri oyuna eklendi.

Yoldaşlar için "Genetik Yaşlanmayı Geri Çevirme" özelliği eklendi.

Yeni silahlar, özellikler, karakterler, görünümler ve oyun geliştirilmeleri yapıldı. Sizlerle en önemli güncelleme notlarını paylaştık. Daha fazlası için tıklayarak tüm resmi yama notlarına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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