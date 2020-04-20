Walt Disney: Disneyland eğlence parklarında çalışan 100 bin işçinin maaşları kesilecek Dünyanın en büyük eğlence parklarını bünyesinde barındıran ABD merkezli Walt Disney grubu Covid-19 krizi sonrası birçok ülkede kapatılan Disneyland'larda çalışan 100 bin işçinin önümüzdeki haftadan itibaren maaşlarını vermeyeceğini duyurdu. Şirket bu sayede aylık 500 milyon dolar tasarruf yapacak

Dünyanın en büyük eğlence parklarını bünyesinde barındıran ABD merkezli Walt Disney grubu, koronavirüs krizi sonrası birçok ülkede kapatılan Disneyland'larda çalışan 100 bin işçinin önümüzdeki haftadan itibaren maaşlarını vermeyeceğini duyurdu. Dev holdingin, bünyesinde çalışanların yaklaşık yarısına tekabül eden işçilerin ücret kesintisi sonrası aylık 500 milyon dolar tasarruf yapacağı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com