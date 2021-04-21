Wall Street Journal: Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Wall Street Journal: Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu

Wall Street Journal: Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Alman şirketi BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, Meksika ve Polonya'da sahtelerinin tespit edildiği belirtildi.

NEW ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Alman şirketi BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, Meksika ve Polonya'da sahtelerinin tespit edildiği belirtildi.

Wall Street Journal'da yer alan haberde, Meksika'da ele geçirilen aşı şişelerinde sahte etiketlere rastlanırken, Polonya'daki sahte Kovid-19 aşılarının içeriğinde de kırışıklık giderici maddelerin olduğu kaydedildi.

Haberde, Meksika'da bir klinikte dozu 1000 dolardan yaklaşık 80 kişiye sahte aşı yapıldığı, içinde sadece arıtılmış su bulunan aşı şişelerinin piknik soğutucusunda saklanırken ele geçirildiği bildirildi.

Pfizer Güvenlik Başkanı Lev Kubiak, bütün dünyanın Kovid-19 aşısına ihtiyacı olduğu ve çok sınırlı tedarikin bulunduğu bir ortamda suçlular için mükemmel bir fırsat doğduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kubiak, piyasaya sahte aşı sürümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunarak "Şu anda tüketiciler aşı temini için çaresizler ve bu nedenle kolayca kandırılıyorlar." dedi.

ABD de dahil Meksika ve diğer bazı ülkelerde, sahte aşı pazarlaması yapan onlarca internet sitesinin de kapatıldığı kaydedildi.

Haberde, Interpol kayıtlarına göre, geçen ay Çin ve Güney Afrika'da binlerce doz sahte Kovid-19 aşısının ele geçirildiği ve onlarca kişinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Yetkililer, sahte ilaç üretiminin son 10 yılda çok kazançlı bir sektör haline geldiğine işaret ederek PricewaterhouseCoopers kayıtlarına göre, sahte reçeteli ilaç pazarının yıllık değeri 200 milyar dolardan fazla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı
ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,15 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,15 seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Wall Street Journal: Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:41:41. #1.14#

title