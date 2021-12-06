Waka Waka sözleri! Waka Waka ne demek, ne anlama geliyor? Shakira - Waka Waka şarkı sözleri nelerdir?
Arda Turan, ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile piyanonun başına oturdu. İkili, sokak şarkıcılarının "Waka Waka Arda abi" bestesini seslendirdi. Bu video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bunun ardından vatandaşlar, Waka Waka sözleri! Waka Waka ne demek, ne anlama geliyor? Shakira - Waka Waka şarkı sözleri nelerdir? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
Waka Waka nedir? Waka Waka ne demektir? "Waka Waka (This Time for Africa)", Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Güney Afrikalı grup Freshlyground ile düet yaptığı tekli (single) çalışmasıdır. Waka Waka sözleri! Waka Waka ne demek, ne anlama geliyor? Shakira - Waka Waka şarkı sözleri nelerdir?
WAKA WAKA ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
You're a good soldier
Choosing your battles
Pick yourself up and dust yourself off
And back in the saddle
You're on the front line
Everyone's watching
You know it's serious, we are getting closer
This isn't over
The pressure's on, you feel it
But you got it all, believe it
When you fall, get up, oh oh
And if you fall, get up, eh eh
Tsamina mina zangalewa
'Cause this is Africa
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Listen to your God, this is our motto
Your time to shine, don't wait in line
Y vamos por todo
People are raising their expectations
Go on and feed them, this is your moment
No hesitations
Today's your day, I feel it
You paved the way, believe it
If you get down, get up, oh oh
When you get down, get up, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa ah ah
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Awela majoni biggie biggie mamma one A to zet
Bathi tsu zala majoni biggie biggie mamma from East to West
Batsi, waka waka ma, eh eh
Waka waka ma, eh eh
Zonke zizwe mazi buye
'Cause this is Africa
Tsamina mina, anawa ah ah
Tsamina mina
Tsamina mina, anawa ah ah
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa, ah ah
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
Django, eh eh
Django, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa ah ah
Django, eh eh
Django, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa ah ah
This time for Africa
This time for Africa
We're all Africa
We're all Africa
WAKA WAKA NEDİR, NE DEMEK?
"Waka Waka (This Time for Africa)", Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Güney Afrikalı grup Freshlyground ile düet yaptığı tekli (single) çalışmasıdır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan bu tekli, "Waka Waka (Esto es África)" adında bir İspanyolca versiyonuna daha sahiptir. 11 Mayıs 2010 tarihinde Dijital indirme yoluyla piyasaya sürülen şarkı, genellikle olumlu eleştiriler almış ve dünya çapında hit şarkı olmuştur.
Şarkı, daha sonraları 31 Mayıs'ta piyasaya sürülen Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album adlı albümde yer almıştır. "Waka Waka" şarkısı Shakira ile Freshlyground tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası açılış maçında ve 11 Temmuz'daki 2010 FIFA Dünya Kupası Finali'nde seslendirilmiştir. Şarkı çok büyük bir hit olup toplam 37 ülkede 1 numaraya yerleşmiştir. En büyük ilgiyi gördüğü ülke İspanya'dır. Şarkı burada 17 hafta zirveden inmeyerek büyük bir başarı göstermiştir. Dünya'da 4 milyonu aşkın satışıyla da dünyanın en çok satan FIFA resmi şarkısı olmuştur.
Ayrıca şarkı, Shakira'nın 2009'daki albümü "She Wolf"'un özel versiyonunda da yer almıştır.
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