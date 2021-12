Waka Waka nedir? Waka Waka ne demektir? "Waka Waka (This Time for Africa)", Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Güney Afrikalı grup Freshlyground ile düet yaptığı tekli (single) çalışmasıdır. Waka Waka sözleri! Waka Waka ne demek, ne anlama geliyor? Shakira - Waka Waka şarkı sözleri nelerdir?

WAKA WAKA ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

You're a good soldier

Choosing your battles

Pick yourself up and dust yourself off

And back in the saddle

You're on the front line

Everyone's watching

You know it's serious, we are getting closer

This isn't over

The pressure's on, you feel it

But you got it all, believe it

When you fall, get up, oh oh

And if you fall, get up, eh eh

Tsamina mina zangalewa

'Cause this is Africa

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Listen to your God, this is our motto

Your time to shine, don't wait in line

Y vamos por todo

People are raising their expectations

Go on and feed them, this is your moment

No hesitations

Today's your day, I feel it

You paved the way, believe it

If you get down, get up, oh oh

When you get down, get up, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa ah ah

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Awela majoni biggie biggie mamma one A to zet

Bathi tsu zala majoni biggie biggie mamma from East to West

Batsi, waka waka ma, eh eh

Waka waka ma, eh eh

Zonke zizwe mazi buye

'Cause this is Africa

Tsamina mina, anawa ah ah

Tsamina mina

Tsamina mina, anawa ah ah

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa, ah ah

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Django, eh eh

Django, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa ah ah

Django, eh eh

Django, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa ah ah

This time for Africa

This time for Africa

We're all Africa

We're all Africa

WAKA WAKA NEDİR, NE DEMEK?

"Waka Waka (This Time for Africa)", Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Güney Afrikalı grup Freshlyground ile düet yaptığı tekli (single) çalışmasıdır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan bu tekli, "Waka Waka (Esto es África)" adında bir İspanyolca versiyonuna daha sahiptir. 11 Mayıs 2010 tarihinde Dijital indirme yoluyla piyasaya sürülen şarkı, genellikle olumlu eleştiriler almış ve dünya çapında hit şarkı olmuştur.

Şarkı, daha sonraları 31 Mayıs'ta piyasaya sürülen Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album adlı albümde yer almıştır. "Waka Waka" şarkısı Shakira ile Freshlyground tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası açılış maçında ve 11 Temmuz'daki 2010 FIFA Dünya Kupası Finali'nde seslendirilmiştir. Şarkı çok büyük bir hit olup toplam 37 ülkede 1 numaraya yerleşmiştir. En büyük ilgiyi gördüğü ülke İspanya'dır. Şarkı burada 17 hafta zirveden inmeyerek büyük bir başarı göstermiştir. Dünya'da 4 milyonu aşkın satışıyla da dünyanın en çok satan FIFA resmi şarkısı olmuştur.

Ayrıca şarkı, Shakira'nın 2009'daki albümü "She Wolf"'un özel versiyonunda da yer almıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet