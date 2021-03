Wabi coin nedir? Wabi (WABI) Coin yorum ve grafiği

Wabi coin nedir? Wabi (WABI) Coin yorum ve grafiği yükselişinin ardından merak ediliyor. Wabi coin, Markaları ve Tüketicileri birbirine bağlayarak kesintisiz, adil ve gizli bir değer ve bilgi alışverişi sağlar.

Wabi bugünkü fiyatı ₺7,96 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺131.489.651 TRY. Wabi son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #416, piyasa değeri ₺785.518.908 TRY. Dolaşımdaki arz 98.699.999 WABI coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 WABI coin.

WABI COİN NEDİR?



Wabi ekosistemi, Markaları ve Tüketicileri birbirine bağlayarak kesintisiz, adil ve gizli bir değer ve bilgi alışverişi sağlar.

Ekosisteme katılan tüketiciler, tüketim tercihlerini daha iyi bilgilendirmek için tasarlanmış çeşitli araçlardan yararlanıyor ve Wabi ile teşvik ediliyor. Tüketiciler, jetonları kendilerine dünyanın her yerinden teslim edilen binlerce benzersiz ürünü satın alabilecekleri özel bir Pazar yerinde kullanırlar.

Katılımcı Markalar, tüketici davranışları hakkında benzersiz veri kümeleri elde etmek için Wabi tokenlerinden yararlanarak, üstün pazarlama ve stratejik kararlar almalarına olanak tanır. Ayrıca Markalar, Wabi ile kullanıcıları yeni veriler üretmeye teşvik ederek hızlı hipotez testi ve yinelemeyi mümkün kılar. Etkili bir şekilde, Wabi kurumsal pazarlama bütçelerinden (yılda 1,6 - 1,9 trilyon ABD Doları) yararlanarak, katılımcı şirketler için pazarlamayı çok daha verimli hale getiriyor.

Wabi'yi Benzersiz Yapan Nedir?

Tam kapsamlı Çevik Pazarlama Platformu (Taeltech)

Tüketici Markaları için, Wabi Ecosystem ("b2b müşterileri için Taeltech Ecosystem" markalı), hızlı veri toplama, hipotez oluşturma, test etme ve tanılamaya olanak tanıyan, Çevik Pazarlama için tam olarak işlevsel ve kapsamlı bir platform sunar.

Wabi Ecosystem, fikirden pazara geri bildirim döngüsünü aylardan günlere kısaltarak, FMCG ve diğer sektörlerde yeni ürün geliştirme ve pazarlama kampanyalarının yapılma şeklini tamamen bozmaktadır.

Paketlenmiş Tüketici Ürünleri Veritabanı ve Tarama yardımcı programı

Wabi ekibi, dünyadaki en kapsamlı paketlenmiş tüketici ürünleri veri tabanlarından birini oluşturdu. Genellikle günlük ürünlerin dış ambalajında ??bulunan bir barkodu tarayarak, tüketiciler Wabi ile ödüllendirilir ve hemen şunları görebilir:

İçerik güvenlik analizi

Besin Değeri Hakkında Bilgi (gıda maddeleri için)

Üreticinin ticari itibarı ve güvenilirliği

Ürün Derecelendirmeleri, İncelemeler ve Öneriler

Buna karşılık, Ekosistem, belirli bir tüketicinin alışveriş alışkanlıkları ve tercihleri ??hakkında alışveriş kanallarını keserek 360 derecelik bir genel bakış elde eder. Tüketici davranışına ilişkin bu tür bir içgörü, araştırmacılar ve pazarlamacılar için paha biçilmezdir. Wabi ekosistemi, küresel olarak bu tür verileri sağlayan çok az sayıdaki sağlayıcıdan biridir.

Pazar yeri

Wabi ekibi, tüketicilerin Wabi ekosistemindeki çeşitli etkileşimlerden topladıkları jetonları kullanabilecekleri bir Pazar Yeri oluşturdu. Şu anda Avrupa, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda vb. Ülkelerden tüketicilere doğrudan gönderilen binlerce ürün var.

Pazar yeri, markaların ve üreticilerin ürünlerini listelemesine ve 1 milyar güçlü Çin pazarına erişmesine olanak tanır. Ayrıca, Marketplace, pazara girmek isteyen veya yeni ürün lansmanlarını düşünen markalar için mükemmel bir test alanı haline getiren eksiksiz bir davranışsal teşhis araçları paketi ile donatılmıştır.

WABI belirteçleri nedir?

Ekosistemin büyümesiyle birlikte, tüketicilere verilen her puan için bir WABI dolaşımdan çıkarıldığından dolaşımdaki arz azalır. 16 Kasım 2020 itibariyle, 3.000.000'den fazla WABI, WABI ekosisteminin büyümesiyle dolaşım dışında kaldı. Günlük istatistikleri www.wabi.io adresinden takip edebilirsiniz.

WABI'nin Kurucuları Kimlerdir?

Wabi, 2013 yılında Alex Busarov ve Yaz Belinskiy tarafından kuruldu. İki kurucu ilk olarak lisede tanıştı ve London School of Economics'te okuduktan sonra sırasıyla McKinsey ve Bain'de danışmanlık alanında kariyer yaptı. Tüketim Malları endüstrisindeki birkaç önemli olay üzerinde çalışan ikili, pazarlama yapmanın daha etkili bir yolu olması gerektiğine ve FMCG endüstrisinde genellikle halk sağlığı riskiyle sonuçlanan verimsizliklerin teknoloji ve kararlılıkla tamamen çözülebilir olduğuna ikna oldu.