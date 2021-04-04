Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı

BBC - Haberler | Dünya
Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada, 38 yaşındaki Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada, 38 yaşındaki Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Bugün yapılan seçimde iktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı olan Osmani, üçüncü turda 120 üyeli Meclis'te 71 milletvekilinin oyunu aldı.

Osmani, Kasım ayında Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki davası öncesi istifa etmesinin ardından geçici olarak bu görevi üstlenmişti.

Savaş suçu işlemekle itham edilen Taçi, suçlamaları reddediyor.

Vyosa Osmani ise Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası yaptığı konuşmada, Sırbistan'la diyalog kurmak ve ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyledi.

Ancak Osmani, Sırbistan'ın önce özür dilemesi ve 1998-1999 yıllarında işlenen savaş suçlarının sorumlularını yargılaması gerektiğini belirtti.

Kosova, 2008'de tek taraflı olarak Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Vyosa Osmani kimdir?

Vyosa Osmani, 17 Mayıs 1982'da Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. İlk ve orta öğreninimi bu kentte bitiren Osmani, Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'de Pitsburg Üniversitesi'nde tamamladı.

Gençlik yıllarında Kosova Demokratik Birliği'ne katılan Osmani, bu partiden milletvekili seçildi.

Osmani, 14 Şubat'taki genel seçim öncesi Kendin Karar Al Hareketi'ne geçti.

Kosova Meclisi'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimde ise genel seçimi kazanan hareketin yanı sıra, eski partisi de Osmani'ye destek verdi.





Daha önce Kosova Meclis Başkanı olan Osmani, eski cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini de vekaleten yürüttü.

Osmani'nin, uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanlarında kitapları ve makaleleri bulunuyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Sırpça da biliyor.

BBC
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Özdemir Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Caner Erkin İsmail Kartal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vyosa Osmani: Kosova'nın 38 yaşındaki yeni cumhurbaşkanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 23:14:08. #1.16#
title