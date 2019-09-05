Vuslat yeni sezon fragmanı yayınlandı! Vuslat 2. sezon ne zaman başlıyor?

05.09.2019 14:20

Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Yeni sezon fragmanında Aziz, derin bir boşluğa doğru düşmektedir. Sonrasında karşısında Feride'yi gören Aziz, onun yavaş yavaş kendisinden uzaklaştığını ve gözden kaybolduğunu dehşet içinde izlemektedir. Peki, Vuslat 2. sezon ne zaman başlama tarihi belli oldu mu?

VUSLAT 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vuslat yeni sezon başlangıç tarihi henüz belli olmadı. Eylül ayı sonlarında Vuslat 2. sezonunun başlaması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Aziz ve Feride önlerine çıkacak tüm engelleri bilmelerine rağmen, birbirlerine sıkıca tutunmaya karar verirken, kendilerine hazırlanan kötü sürprizlerden habersiz, defilenin tatlı heyecanı ile beraber geçirecekleri her dakikanın tadını çıkarıyor. Yine iddialı olayları ekrana taşıyacak olan Vuslat dizisi, sezon finali bölümüyle TRT1 ekranında fırtınalar estirmeye devam etti.

Kerem'in itirafı Çağlar ailesinde deprem etkisi yaratırken, Kerem oyunlarına devam ediyor. Hiç tahmin etmediği biri, Kerem'in bütün planlarını alt üst etmek için harekete geçiyor. Faik ve Hasibe ise asıl şoku katıldıkları defilede yaşadı.

Feride'den kurtulmak için en büyük planını devreye sokan Perihan, Nehir'le birlikte zaferini izlemek için defilede yerini alırken, beklemedik durumlar tüm dengeleri değiştirdi.

Yolcu, Satranc-ı Urefa'da, tekrar "Araf" adımına ilerlerken, antikacıya gelen davetsiz bir misafir Abdullah ve Salih'i endişelendiriyor. Aziz tekrar Araf'ta kalırken, herkesin hayatını değiştirecek gerçekler gün yüzüne çıktı.