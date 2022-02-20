Vuslat Derneği, vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için su kuyusu yaptırdı - Haberler
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Vuslat Derneği, vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için su kuyusu yaptırdı

AA, Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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Vuslat Derneği, vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için su kuyusu yaptırdı

Vuslat Derneği, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için Bangladeş'te su kuyusu açtı.

Vuslat Derneği, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için Bangladeş'te su kuyusu açtı.

Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş yaptığı yazılı açıklamada, Ahmet Çalık'ın vefatının tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediğini belirtti.

Çalık'ın anısını yaşatmak için Bangladeş'te su kuyusu açtıklarını aktaran Keleş, Dewanganj bölgesinde açtıkları kuyuya Ahmet Çalık'ın ismini verdiklerini söyledi.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Bangladeş, Türkiye, su, Güncel, Haberler

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