Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 22. son bölüm izle

24.09.2019 09:41

TRT 1 ekranlarına dün akşam gelen Vuslat 22. son bölümü heyecanla izlendi. 2. sezonuna geçen hafta giren Vuslat son bölümde Aziz'in kaza sonrasında hafızasını kaybetmesi ve Nehir'le nişanlanması Feride'yi hayallerini yıkmıştı. Aziz, son bölümde Feride'nin annesi ile babası Tahsin'in gizli buluşması karşısında şok olur. Yeni bölüm fragmanında Aziz, bu buluşmasını esrarını çözmek ister ve Hasibe'de olan belgelerin peşine düşer. Nehir'in Hasibe'ye "Feride öz kızınız değilmiş" sözü ise tam bir şok yaşatır. Vuslat son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vuslat 22. bölümde Aziz, Tahsin ve Nehir'in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam eder. Feride, Aziz'in kendini hatırlamıyor olmasından sonra, bir de Nehir'le nişanlanmasının darbesini yer ve buna inanmak istemez. Aziz'in bu kadar ileri gitmesi onu hayal kırıklığına uğratsa da imdadına manevi babası Salih yetişir…

Sultan, ertelediği acılarını yaşıyor…

Sultan, üst üste yaşadığı acıları sürekli ertelemek zorunda kalmıştır. Ve ötelediği en büyük acısı annesi, Aziz'in uyanmasından sonra su yüzüne çıkar. Bununla baş etmek zorunda kalan ve ailesi tarafından yaşadığı hayal kırıklığını atlatamayan Sultan, kendi yalnızlığının güvenli kollarına çekilirken içinde büyüyen ve yavaş yavaş gelen fırtınadan habersizdir.

Nehir, yeni planlar peşinde!

Holdingde de işler Feride için iyi gitmez. Hazırladığı koleksiyonun başka bir firmaya da gitmiş olması her şeyin karışmasına neden olurken, Feride sorunu çözmek için bütün yolları denese de, Nehir'in Feride için hazırladığı yeni planları vardır.

Fırat, Tahsin ve Kerem arasında sıkışıyor…

Fırat parmaklıklar ardındaki hapisten çıkmış olsa da bir anda kendisini parmaklıkları olmayan daha büyük bir hapishanede bulur. Ancak olan olayları çözmeden rahatlayamayacaktır.Tahsin ve Kerem arasında sıkışıp kalan Fırat, bundan kurtulmanın yollarını ararken, Tahsin, Fırat'ı hem tehdit edecek hem de maşa gibi kullanıp mahalleyle ilgili planları hayata geçirecektir. Fırat'ın artık kendi ajandasını hazırlamasının vakti gelmiştir.

Kerem için intikam zamanı!

Kerem, çocukluğunu ve annesini elinden alan Tahsin'le hesaplaşmak için şimdi daha sağlam silahlar hazırlıyordur. Kerem için intikam zamanıdır, sessiz ve derinden planladığı bir intikam. Tahsin'in ipini çekecek ölüm meleği gibi ona çok yakın duracak ve geçmişe gömdüğünü sandığı sırları bir bir ortaya dökecektir… Bulduklarıysa bütün dengeleri altüst edecektir.