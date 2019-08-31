Vuslat 2. sezon ne zaman başlıyor? Vuslat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

31.08.2019 14:14

Vuslat dizisi, 7 Ocak Pazartesi günü TRT 1'de ekrana gelmiş ve 20. bölümü ile sezon finali yapmıştı. başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı dizide Aziz'in Feride ile tanışması ve sonrasında yaşadığı değişim gözler önüne seriliyor. Peki, Vuslat 2. sezon ne zaman başlayacak? Vuslat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

VUSLAT 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

7 Ocak 2019 tarihinde ilk bölümü ile TRT 1'de başlayan Vuslat dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman ile yeni sezon tarihi de belli olmuş olacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Aziz ve Feride önlerine çıkacak tüm engelleri bilmelerine rağmen, birbirlerine sıkıca tutunmaya karar verirken, kendilerine hazırlanan kötü sürprizlerden habersiz, defilenin tatlı heyecanı ile beraber geçirecekleri her dakikanın tadını çıkarıyor. Yine iddialı olayları ekrana taşıyacak olan Vuslat dizisi, sezon finali bölümüyle TRT1 ekranında fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Kerem'in itirafı Çağlar ailesinde deprem etkisi yaratırken, Kerem oyunlarına devam ediyor. Hiç tahmin etmediği biri, Kerem'in bütün planlarını alt üst etmek için harekete geçiyor. Faik ve Hasibe ise asıl şoku katıldıkları defilede yaşıyor.

Feride'den kurtulmak için en büyük planını devreye sokan Perihan, Nehir'le birlikte zaferini izlemek için defilede yerini alırken, beklemedik durumlar tüm dengeleri değiştiriyor.

Yolcu, Satranc-ı Urefa'da, tekrar "Araf" adımına ilerlerken, antikacıya gelen davetsiz bir misafir Abdullah ve Salih'i endişelendiriyor. Aziz tekrar Araf'ta kalırken, herkesin hayatını değiştirecek gerçekler gün yüzüne çıkıyor.