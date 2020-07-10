Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında (4) AVCILAR DERNEĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİArtvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, üyesi olduğu Arhavi Avcılar ve Atmacacılar Derneği'nden ihraç edildi.

AVCILAR DERNEĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Artvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda, yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Çolak, üyesi olduğu Arhavi Avcılar ve Atmacacılar Derneği'nden ihraç edildi. Dernek başkan vekili Refik Lakerta, olayı duyar duymaz yönetim kararı ile ilgili kişinin üyeliğine son verildiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Lakerta şunları söyledi: "Son derece üzücü bir olay tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Bizim derneğimize de atmacacılık belgesi alma vesilesiyle üyeydi. Bu sabah itibariyle yönetim kurulunun aldığı kararla dernek üyeliğinden ihraç ettik. Tüzüğümüz de dernek üyeliğinden ihracını gerektirecek maddeler var. Biz yasal olarak avcılık ve atmacacılık yapan avcıları ve atmacacıları temsil ediyoruz. Yasa dışı hareket edenleri ne temsil ederiz ne de tasvip ederiz. Yapılan şeyler iğrenç hareketler. O hayvana kurşun atılması çok iğrenç, çünkü hayvan kimseye bir zarar vermiyor. Hayvan keyfi bir şekilde öldürülmüştür. Artvin çevresinde özellikle ayıların ve domuzların, tarım, meyvelere hayvanlara büyük zararları vardır. Ama devlet yetkilileri milli parklarda birlikte elbirliği ile tedbirlerini alıyor. Bu olay karşısında Arhavi ve bütün avcı camiası adına çok üzüldüğümüzü beyan ederiz."

Kaynak: DHA