Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ
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Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ

Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılması ve ateş ölçümü Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi.

03.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:34
Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ

Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılması ve ateş ölçümü Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi. Vatandaşlar burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ
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