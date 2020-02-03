: Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ

03.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:34

Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılması ve ateş ölçümü Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi. Vatandaşlar burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu