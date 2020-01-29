Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor
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Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor

Koronavirüsün merkezüssü Vuhan hayalet şehre dönüştü, ancak buradaki lüks Marco Polo Oteli hizmet vermeye devam ediyor.

29.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:36

Koronavirüsün merkezüssü Vuhan hayalet şehre dönüştü, ancak buradaki lüks Marco Oteli hizmet vermeye devam ediyor. Otelin personeli virüsten korunmak ve sağlıklı kalmak için her saat 10'da buluşarak yapıyor.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor
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