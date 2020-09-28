Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti

28.09.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:59

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre Suriyeli ailenin darbettiği 1 yaşındaki bebekleri feci şekilde can verdi. Minik bedeninde yara ve yanık izleriyle hastaneye kaldırılan bebeğe işkence yapıldığı düşünülürken Suriyeli baba gözaltına alındı. Kayıp olan anne ise ekipler tarafından aranıyor.

Sancaktepe, Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hayat bebeğin vücudunda yara ve yanık izlerine rastlandı. Önce Sancaktepe Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki bebek ardından Çekmeköy'deki bir hastaneye sevk edildi. Hayat bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BABA GÖZALTINDA, ANNE ARANIYOR

ntv.com.tr'de yer alan habere göre yaklaşık 5 yıl önce Suriye'den İstanbul'a gelen mülteci ailenin, bebeklerini dabettiği düşünülüyor. Çiftin Gazi Mahallesi'nde bir apartmanda yaşadığını tespit eden ekipler aynı binada yaşayan bazı sakinlerin de ifadelerine başvurdu. Bebeği darbettiği düşünülen Suriyeli baba gözaltında. Anne ise kayıp ihbarıyla aranıyor.

6 AY ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞ

6 ay önce de benzer bir olayın yaşandığı, bebeğin vücudunda yine darp izleri ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilen olayda Hayat bebeğin o süreçte Sosyal hizmet ekiplerince gözetim altına alındığı belirtildi. Hayat bebek, belirli bir süre sonra aileye teslim edilmişti.

Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti
Haber Yorumları (5)
YAHYA: İnsanlık ve sevği ölmüş,
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZALIM: Allah Allah... suriyeli kardeşlerimiz böyle şeyler yapmazdı notmalde. Sonuçta misafir geldiler. Hayret (!)
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
YORUMCU: Birşey olmaz onlara korurlar çünkü oy atacaklar bu yüzden korurlar onları
Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Çağla Şikel Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Tamer Tuna Eddie Newton Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Çocuk Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 15:32:45. #1.14#
title