Vücudu yanan Suriyeli Halid'in tedavisi, Türkiye'de yapılacak SURİYE'de savaştan kaçarak sığındıkları çadır kentte, soba yakarken meydana gelen patlama sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Halid Hamo (6), ülkesinde gördüğü tedaviye rağmen iyileşemedi.

SURİYE'de savaştan kaçarak sığındıkları çadır kentte, soba yakarken meydana gelen patlama sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Halid Hamo (6), ülkesinde gördüğü tedaviye rağmen iyileşemedi. Aileyi ziyaretlerinde durumu gören Kızılay ekiplerinin yardım elini uzattığı Halid, Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda tedavi edilecek.

Türk Kızılay'ından yapılan açıklamada, Suriye'nin Humus'a bağlı Hule ilçesinde annesi ve 2 kız kardeşi ile yaşayan Halid Hamo, ülkesindeki savaş nedeniyle 2017 yılında göç ederek Kefer Naha bölgesinde bulunan çadır kente yerleşti. Kalmak zorunda oldukları çadır kentte yaklaşık 1,5 yıl önce soba yakılması sırasında gerçekleşen patlama sonucu Halid Hamo'nun vücudunun büyük bir bölümü yandı. İlk tedavisi Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği tarafından yapılan Halid Hamo, zorlu yaşamına burada devam etti.

KIZILAY EKİPLERİ DURUMU PAYLAŞTIKızılay ekipleri, Suriye'de yürütülen faaliyetler kapsamında geçen günlerde aileyi ziyaret etti. Bu ziyarette Halid Hamo'nun daha önce yapılan tedavisinin olumlu sonuçlanmadığı görüldü. Halid Hamo'nun bilgi ve görüntüleri Kızılay Alan Koordinatörlüğü tarafından Çobanbey Devlet Hastanesi yetkilileri ile paylaşıldı. Yapılan araştırma ve tetkikler neticesinde küçük Halid Hamo'nun tedavisinin Suriye'de mümkün olmadığı görüldü. Suriye'deki mülteci kampından alınarak Türk Kızılayı tarafından Azez'de bulunan Vatan Hastanesi'ne getirilen Halid Hamo, Suriye'den de Türkiye'ye getirildi. Halid Hamo'nun tedavisi Kayseri Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirilecek. Tedavi masrafları ise Darülaceze'den emekli bağışçı Mahmut Murt tarafından karşılanacak. Süreç Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi tarafından takip edilecek.

Kaynak: DHA