Vücudu yanan bebeğin imdadına UMKE yetişti Bir metrelik karı aşıp bebeğe ulaştılar Gaziantep'te vücudu kaynar su dökülmesinden dolayı yanan bir yaşındaki bebeği yolu kapanan mahalleden UMKE ekibi alabildi.

GAZİANTEP (İHA) - Vücudu yanan bebeğin imdadına UMKE yetişti

Bir metrelik karı aşıp bebeğe ulaştılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te vücudu kaynar su dökülmesinden dolayı yanan bir yaşındaki bebeği yolu kapanan mahalleden UMKE ekibi alabildi. Ambulansın giremediği yolda bir metrelik karı insanüstü çabayla aşan UMKE ekibi, Hanifi bebeğin Gaziantep'e sevk edilmesini sağladı.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışından dolayı yolu kapanan Yavuzeli ilçesine bağlı Hacımallı Mahallesi'nde vücudunda yanık oluşan bebeğin imdadına Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yetişti. 1 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkaslan bebeğin üzerine kaynar su dökülmesinden dolayı vücudunda yanık oluştu. Bebeğin yakınlarının durumu 112'ye bildirmesinin ardından Yavuzeli'nden ambulans sevk edildi. Yoldaki karın bir metreyi aşmasından dolayı ambulans ilerleyemezken devreye UMKE ekipleri girdi.

Bir metrelik karı UMKE aştı

Gece saatlerinde Gaziantep'ten yola çıkan ekip kısa sürede Yavuzeli'ne ulaştı. Mahallenin yolundaki bir metrelik karı yoğun çabayla aşabilen ekip mahalleye gecenin ilerleyen saatlerinde mahalleye girebildi. UMKE ekibi Hanifi bebeği ilk müdahalenin ardından ambulansın beklediği bölgeye ulaştırdı. Gaziantep'e sevk edilen Hanifi bebek, Cengiz Gökçe Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken bebeğin anne ile babası UMKE ekibine teşekkür etti.