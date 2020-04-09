Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Duygu Özaslan, sosyal medyada hızla yayılan vücuda yastık bağlama akımına uydu.

Yıllardır YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adını duyuran Duygu Özaslan, Quarantine Pillow Challenge akımına uyarak vücuduna yastık sararak poz verdi.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAF ÇEKTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evlerie kapanan ünlü isimler sosyal medyada yeni akım başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcı bir yastığı beline kemerle bağlayarak poz verdi. Kısa sürede herkes katıldığı akıma son olarak YouTuber Duygu Özaslan da dahil oldu. Beyaz bir yastığı beline bağlayarak yarı çıplak poz veren Özaslan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Beni artık ciddiye almayı bırakın" notunu yazdı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ise Özaslan'ın fotoğrafına alev emojisi koyarak beğendiğini belli etti.

TÜRK ÜNLÜLER DE AKIMA DAHİL OLDU

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da Instagram'da kısa sürede yayılan akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Enis Arıkan, Dila Tarkan, Eda Taşpınar ve Yeşim Erçetin gibi ünlü isimler de bu akıma uyarak yastıklarıyla poz vermişti. Şarkıcı Ebru Polat ise akıma farklı bir soluk katarak vücuduna battaniye sararak poz vermişti.