Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi
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Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Duygu Özaslan, sosyal medyada hızla yayılan vücuda yastık bağlama akımına uydu.

09.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:29

Yıllardır YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adını duyuran Duygu Özaslan, Quarantine Pillow Challenge akımına uyarak vücuduna yastık sararak poz verdi.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAF ÇEKTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evlerie kapanan ünlü isimler sosyal medyada yeni akım başlattı. Birçok sosyal medya kullanıcı bir yastığı beline kemerle bağlayarak poz verdi. Kısa sürede herkes katıldığı akıma son olarak YouTuber Duygu Özaslan da dahil oldu. Beyaz bir yastığı beline bağlayarak yarı çıplak poz veren Özaslan, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Beni artık ciddiye almayı bırakın" notunu yazdı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ise Özaslan'ın fotoğrafına alev emojisi koyarak beğendiğini belli etti.

Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi

TÜRK ÜNLÜLER DE AKIMA DAHİL OLDU

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da Instagram'da kısa sürede yayılan akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Enis Arıkan, Dila Tarkan, Eda Taşpınar ve Yeşim Erçetin gibi ünlü isimler de bu akıma uyarak yastıklarıyla poz vermişti. Şarkıcı Ebru Polat ise akıma farklı bir soluk katarak vücuduna battaniye sararak poz vermişti.

Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi

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Haber Yorumları (11)
500
COŞKUN: yavrum bacaklar ne öyle
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MARCUS: Her akıma kapılırken bir gün elektrik akımınada kapılırsanız şaşırmayız , ölümünüz bile cix olur
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EVSA: koyun can derdinde kasap et derdine yazık ya şu hallere bak
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MARCUS: Tevbeye gelipte Abdest alıp namaz kıldığınız günlerinizide görürüz inşaAllah
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ZİYAA: Akımınız batsın sizin. . . Beyinsizler!. .
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31: Benimde şeyma
1 Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: Şişko naber
1 Yayından Kaldır
ESLEM: Dünya yansa bu geri zekalıların umrunda değil hergün neremizi göstersek derdindeler başımıza taş yağmadığına şükretmemiz lazım
Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
BURSU KARIŞACAK VAZİYET ALIN: Karantinadan şunu da anladım ki arsız ahlak yoksunu insanlar birhayli çokmus , Allah bunları islah etsin
Cevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır
ASLI: Allah hidayet versin ne diyebilirim ki .
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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500
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