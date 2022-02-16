Maçta yapılan tercüme hatası pahalıya patladı! Fenerbahçe'den özür dilediler - Haberler
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Maçta yapılan tercüme hatası pahalıya patladı! Fenerbahçe'den özür dilediler

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Maçta yapılan tercüme hatası pahalıya patladı! Fenerbahçe'den özür dilediler

Fenerbahçe Espor ve Surreal Esports arasında oynanan Valorant karşılaşmasında Fenerbahçe için "Ezik" ifadesinin kullanılması sosyal medyada büyük tepki topladı. VRL Türkiye Birlik Ligi, gösterilen tepkiler sonrası tercüme hatası yapıldığını bildirerek Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Fenerbahçe Espor'un Surreal Esports ile yaptığı karşılaşmayı 13-10 kaybeden Fenerbahçe Espor için "Ezik" ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe camiasından büyük tepki topladı. VRL Türkiye, tercüme hatası yapıldığını iddia ederek Fenerbahçe Espor camiasından ve izleyicilerinden özür diledi.

FENERBAHÇE ESPOR İÇİN "EZİK" İFADESİ KULLANILDI

14 Şubat tarihinde VRL Türkiye: Birlik Ligi'nde yapılan Fenerbahçe Espor ve Surreal Esports Valorant karşılaşmasında sarı lacivertliler 13-10 mağlup oldu. Skor tabelasında Surreal Esports için "Kazanan" yazarken Fenerbahçe Espor için "Ezik" ifadeleri yer aldı.

VRL Türkiye, Fenerbahçe'den özür diledi

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VRL TÜRKİYE: BİRLİK LİGİ, FENERBAHÇE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Valorant karşılaşmasının ardından VRL Türkiye: Birlik resmi hesabından yapılan açıklama ile olaylar açıklığa kavuştu. VRL Türkiye Ligi'nin yaptığı paylaşımda, "Bugün yayınlanan Fenerbahçe Espor – Surreal esports maçında bir tercüme hatası ile karşılaştık ve hızla gerekli düzeltmeleri gerçekleştirdik." dedi ve açıklamasının devamında "Tüm Fenerbahçe Espor camiasından ve sevgili izleyicilerimizden özür dileriz" sözlerine yer verdi.

VRL Türkiye, Fenerbahçe'den özür diledi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

1907 Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe Espor, Valorant, Espor, Gamegar,, Haberler

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