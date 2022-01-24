Vorteks ne demek? Vorteks anlamı ne? - Haberler
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Vorteks ne demek? Vorteks anlamı ne?

Vorteks ne demek? Vorteks anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Vorteks, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Vorteks ne demek? Vorteks anlamı ne? İşte, Vorteks kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Vorteks kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Vorteks anlamı ne? Vorteks ne demek?

VORTEKS NE DEMEK?

Bir akışkanın basınç farklılaşması sebebiyle bir eksenel merkez etrafında dönmesi hareketine girdap denir. Çevresinde döndüğü eksen düz veya eğri, tek veya çok, bir yerde sabit kalan veya gezici türde görülebilir.

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