Volovan nedir, nasıl yapılır? Çilekli volovan tarifi

28.09.2019 14:20

Orijinal adı vol-au-vent olan volovan milföy hamuru ile yapılan özel bir tarife sahiptir. Farklı tat seçenekleri ile hazırlanabilen volovan, hamur işleri içinde özel bir tarif olarak öne çıkmaktadır. Peki Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır? Volovan tarifi ve çilekli volovan tarifidetayları haberimizde.

ÇİLEKLİ VOLOVAN TARİFİ

Çilekli volovan için gerekli malzemeler

6 adet milföy hamuru, 10-12 adet çilek (dilimlenmiş), 2 yemek kaşığı çilek reçeli, 2 yemek kaşığı krem peynir

Üzeri için: 1 tatlı kaşığı su, 1 adet yumurta sarısı

Süslemek için: Pudra şekeri

ÇİLEKLİ VOLOVAN NASIL YAPILIR?

Bir kasede çilek reçelini ve krem peyniri iyice karıştırın. Çilekleri boylamasına olacak şekilde dilimleyin. Milföy hamurunun kenar kısımlarına yaklaşık yarım santimetre kalacak şekilde iç kısmına bıçak kullanarak çizik atın. Çerçeve gibi bir görüm oluşması gerekiyor. Çerçevenin iç kısmına çatalla delikler açın. Hazırladığınız hamurları fırın tepsisine dizip önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin. Milföyler pişince çatalla orta kısmına bastırın ve üzerine krem peynirli malzemeden yayın. Üzerine çilek dilimlerini ekleyin. Bir kase içinde yumurta sarısını ve suyu çırpın. Bir fırça yardımıyla yumurtalı karışımı hamurun kenarlarına sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun.

VOLOVAN NEDİR?

Orijinal adı vol-au-vent olan volovan, milföy hamuru ile yapılan özel bir tariftir.