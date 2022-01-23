Volkswagen'in California model ailesi Galataport'ta!

Doğuş Otomotiv'in Galataport'ta hizmet veren müşteri deneyim merkezinin yeni konuğu, karavan tatiline yeni çözümler sunan Volkswagen Ticari Araç markasının California modeli oldu.

Markanın tamamen kendi tasarımı ve üretimi olan model serisinde ayrıca Caddy California ve Grand California modelleri de yer alıyor.

Galataport ziyaretçileri, 27 Ocak 2022 tarihine kadar Volkswagen California'yı Doğuş Otomotiv Plus'ta yakında inceleme fırsatı bulabilecek.

California

Sergilen model, Volkswagen Ticari Araç'ın California model ailesine adını veren ve ilk modeli olma özelliğini taşıyor. 30 yılı aşkın bir süredir üretilmekte olan model, Transporter şasisi üzerine tasarlanmış.

25 litrelik temiz su deposu, 42 litrelik kompresörlü soğutucu içeren tam fonksiyonel mutfak ve iki adet bakım gerektirmeyen ek aküsüyle karavan tatilcilerinin önemli taleplerine cevap veren modelde, dokunmatik ekranlı karavan kontrol ünitesiyle; elektro hidrolik mekanizmalı tavanı yükselterek iç hacmi genişletmek, raylı tentenin açılıp kapanmasını sağlamak mümkün. Bu modelde ayrıca, salon fonksiyonlu iki kişilik bank, katlanabilir kamp masası ve sandalyeleri, uzaktan kumandalı park ısıtıcısı, dönebilen ısıtmalı koltuklar yer alıyor ve 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneği de sunuluyor.

Ailenin en küçük üyesi: Caddy California

Caddy California, mini mutfak, kamp sandalyesi ve masası, katlanabilir yatak gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Arka çadır özelliğiyle, ekstra bir çadıra ihtiyaç duymadan geniş bir yaşam alanı sunan Caddy California, bagajında ayarlanabilir LED aydınlatmalar, saklama çantalarıyla karavan tatilcilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. 122PS gücünde TDI motoru, isteğe bağlı olarak alınabilen 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle, zorlu arazi koşullarında da iyi bir yol arkadaşı.

Tam anlamıyla minik bir ev: Grand California

Markanın karavan sınıfındaki üçüncü temsilcisi bu model ailesinin en genişi; Grand California. 6,80m uzunluğundaki Grand California'da ihtiyaç duyulan her şey ve bolca alan mevcut. Mutfak, 2 adet yatak, duş ve tuvaletiyle tam anlamıyla minik bir ev olan Grand California'da uydu ve TV alıcısı, açılır-kapanır tente, kamp masası ve sandalyeleri, 4 adet 230V elektrik priz, kablosuz şarj imkanları da sunuluyor. 2.0 TDI motoruyla 177 PS güç üreten ve 410Nm tork sağlayan Grand California, 4Motion dört tekerlekten çekiş seçeneğine de sahip.

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