Volkan Severcan kimdir? Volkan Severcan hayatı ve biyografisi! Volkan Severcan kaç yaşında, nereli?

Gündemde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Volkan Severcan merak konusu oldu. İşte Volkan Severcan hakkında merak edilen Volkan Severcan kimdir, Volkan Severcan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ağustos 1966

55 yaşında

İzmir

Volkan Severcan, 28 Ağustos 1966 tarihinde İzmir'de doğdu. Bora adında bir erkek, Meltem adında bir kız kardeşi vardır. Volkan Severcan, İzmir Özel Türk Kolejinden mezun olduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya başladı. Fakat daha sonra geçtiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı.

90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı. 2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekârlar'da sahne aldı. Hâlen Tiyatro Sahnekârlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca, yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra, birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır.

Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Creative ile birçok önemli kuruluşa hizmet vermektedir.

Severcan, 11 Mart 1994 tarihinde Buket Dereoğlu ile evlendi. Fakat 18 Mayıs 1996 tarihinde boşandı. 1997 yılında Müge Hanım ile evlenen Severcan'ın Melis adında bir kızı vardır.