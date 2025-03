Volkan Konak, Kıbrıs'taki konseri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanat dünyası ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, dostları peş peşe duygusal mesajlar paylaştı. Kıbrıs'ta bulunan Hakan Altun ve Sibel Can ise haberi alır almaz hastaneye koştu. Volkan Konak neden öldü ölüm sebebi ne?

VOLKAN KONAK NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı.

Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı. Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

hayranları büyük üzüntü yaşadı. Konak gibi, Kıbrıs'ta sahne alan Hakan Altun, haberi alır almaz hastaneye koştu. Kıbrıs'ta bulunan Sibel Can da sahne sonrası hastaneye giderek Konak'ın ailesinin ve yakınlarına destek oldu.

SANAT CAMİASI YASTA

Volkan Konak'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajları yayınladı.

Erol Evgin : Ah Volkan'ım ah... Benim değerli kardeşim, yaktın bizi Kuzeyin Oğlu... Çok ama çok üzgünüm. Yüreğinin sesiyle söylediğin şarkılarınla hep bizimle olacaksın. Seni hiç unutmayacağız. Mekânın cennet olsun.

Cengiz Kurtoğlu : Çok üzgünüm çok. Allah rahmet eylesin mekânın cennet olsun canım kardeşim. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Rahat uyu kardeşim.

Mahsun Kırmızıgül : Ah Volkan ağabeyim ah... Son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, yaşadığımız acı olaylar... Ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız ne de bayramımız... Her şey eksik, her şey yarım... Az önce İzmir'de sahnedeydim. Müziğin içinde kaybolmuşken aldığım acı haberle sahnede adeta sarsıldım. Volkan Konak ; İTÜ'den ağabeyimiz, çok sevdiğim sanatçı dostumuz, sahnede, alkışlar arasında hayata veda etmiş. O an zaman durdu, müzik sustu, içimde bir şey daha koptu. Ailesine, dostlarına ve onu seven herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. İçimdeki bu karanlık ne zaman aydınlanacak? Ne zaman yeniden nefes alacağız, ne zaman bu hüzün dinecek, bilmiyorum. Tek bildiğim; içimde büyüyen bu boşluğun her geçen gün biraz daha derinleştiği. Her gidenin ardından biraz daha yalnız, biraz daha eksik kaldığım.

Özcan Deniz : Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun.

Niyazi Koyuncu : 20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden..

Demet Akbağ : Çok üzücü, çok erken bir kayıp... Uğurlar olsun Kuzeyin Oğlu, ışıklar içinde uyu.

Fazıl Say : Değerli müzisyen Volkan Konak'ın ani vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Memleketini çok seven, sözünden hiç çekinmeyen, mert bir insandı. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Işıklarda uyusun sevgili Volkan Konak. Çok genç, daha yaşayacak ne çok şey vardı... Ölümünün Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede kalp krizi geçirmesi sebebiyle olduğunu yazılanlardan anlıyoruz.

Mustafa Sandal : Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Kuzeyin oğlu.

Gülşen : Çok kıymetli bir insanımızı kaybetmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Volkan ağabey ne yaptın böyle?

Zafer Algöz : Çok yazık.Üzüntümüz sonsuz… Karadeniz'in güzel adamı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede kalp krizi sonucu vefat etti… Ülkemiz için büyük kayıp…Başımız sağ olsun.

Berna Laçin : Bütün güzel insanlar gidiyor peş peşe. Ahhhhhh beeeee böyle de gidilmez ki. Yalan haber dese biri.

Ebru Gündeş,"Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik... Çok çok üzgünüm.Her daim kalbimizde yaşayacak... Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" şeklinde paylaşım yaptı.

Deniz Seki,"Şimdi sahneden indim daha terim soğumadan bu acı haberle sarsıldım. Çok değerli bir ismi kaybetmişiz. Ah Volkan Konak ölüm yakışmadı sana. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Çok ama çok üzgünüm" şeklinde paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz : Mekânın cennet olsun. Bu ani kaybımıza çok üzüldüm. Başta ailesine, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İz bırakmış, kıymetli bir ağabeyimizdi. Huzur içinde uyu.

Simge Sağın : "Volkan abim. Çok üzgünüm"

Trabzonspor : Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Beşiktaş : Değerli sanatçı Volkan Konak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

Galatasaray : Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Volkan Konak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe : Türk müziğinin değerli isimlerinden Volkan Konak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Volkan Konak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.