Volkan Konak - Mimoza Çiçeğim sözleri! Mimoza Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?
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VOLKAN KONAK - MİMOZA ÇİÇEĞİM SÖZLERİ
Canımı yoluna koyduğum
Mimoza çiçeğimsin
Kanatlanıp göğe uçma
Uçma sevdiceğim
Avcın değilim ki senin
Kaçma sevdiğim
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Yıktın dağlarımı yıktın
Mimoza çiçeğimsin
Başkası okşanıp sevilmez
Delirme sevdiceğim
Yaktın ciğerimi yaktın
Yapma sevdiğim
---
Öpüp okşayamam ben seni
Mimoza çiçeğimsin
Alaca karganın gülüsün
Ellerin çiçeğisin
Değişmem dünyaya seni
Gitme sevdiğim
---
Yıktın dağlarımı yıktın
Mimoza çiçeğimsin
Başkası okşanıp sevilmez
Delirme sevdiceğim
Yaktın ciğerimi yaktın
Yapma sevdiğim
---
Çekilmez bir adam oldum yine
Uykusuz aksi nalet
Bi bakıyorsun ki ana avrat söver gibi
Azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum
Sonra bir de bakıyorsun ki
Ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü
Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün
Evet evet ve beni çileden çıkarıyor
Büsbütün
Kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet
Uekilmez bir adam oldum çekilmez
Uykusuz aksi nalet
Yine her seferki gibi haksızım
Sebep yok
Biliyorum
Olması da imkansız
Bu yaptığım iş ayıp rezalet
Fakat elimde değil gülüm
Elimde değil sevgilim
Sebi kıskanıyorum
Beni affet
Beni affet sevgilim
Beni affet