Volkan Konak - Mimoza Çiçeğim sözleri! Mimoza Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?
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Volkan Konak - Mimoza Çiçeğim sözleri! Mimoza Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?

Volkan Konak - Mimoza Çiçeğim sözleri! Mimoza Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Mimoza Çiçeğim parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mimoza Çiçeğim şarkı sözleri nelerdir? Mimoza Çiçeğim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mimoza Çiçeğim şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Mimoza Çiçeğim sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

VOLKAN KONAK - MİMOZA ÇİÇEĞİM SÖZLERİ

Canımı yoluna koyduğum

Mimoza çiçeğimsin

Kanatlanıp göğe uçma

Uçma sevdiceğim

Avcın değilim ki senin

Kaçma sevdiğim

---

Yıktın dağlarımı yıktın

Mimoza çiçeğimsin

Başkası okşanıp sevilmez

Delirme sevdiceğim

Yaktın ciğerimi yaktın

Yapma sevdiğim

---

Öpüp okşayamam ben seni

Mimoza çiçeğimsin

Alaca karganın gülüsün

Ellerin çiçeğisin

Değişmem dünyaya seni

Gitme sevdiğim

---

Yıktın dağlarımı yıktın

Mimoza çiçeğimsin

Başkası okşanıp sevilmez

Delirme sevdiceğim

Yaktın ciğerimi yaktın

Yapma sevdiğim

---

Çekilmez bir adam oldum yine

Uykusuz aksi nalet

Bi bakıyorsun ki ana avrat söver gibi

Azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum

Sonra bir de bakıyorsun ki

Ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü

Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün

Evet evet ve beni çileden çıkarıyor

Büsbütün

Kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet

Uekilmez bir adam oldum çekilmez

Uykusuz aksi nalet

Yine her seferki gibi haksızım

Sebep yok

Biliyorum

Olması da imkansız

Bu yaptığım iş ayıp rezalet

Fakat elimde değil gülüm

Elimde değil sevgilim

Sebi kıskanıyorum

Beni affet

Beni affet sevgilim

Beni affet

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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