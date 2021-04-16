Volkan Konak - Mağusa Limanı sözleri! Mağusa Limanı şarkı sözleri nelerdir?
Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Mağusa Limanı parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mağusa Limanı şarkı sözleri nelerdir? Mağusa Limanı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Mağusa Limanı şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Mağusa Limanı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
VOLKAN KONAK - MAĞUSA LİMANI SÖZLERİ
Magusa Liman'ı limandır, liman aman amman
Magusa Liman'ı limandır, liman aman amman
Beni öldürende yoktur din iman
Beni öldürende yoktur din iman
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Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
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Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
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İskeleden çıktım yan basa basa aman amman
İskeleden çıktım yan basa basa aman amman
Magusa'ya vardım kan kusa kusa
Magusa'ya vardım kan kusa kusa
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Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
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Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
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Magusa Limanı'ndan aldılar beni, aman amman
Magusa Limanı'ndan aldılar beni, aman amman
Üç mil uzağına attılar beni
Üç mil uzağına attılar beni
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Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun
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Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun
Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun