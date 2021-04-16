Volkan Konak - Mağusa Limanı sözleri! Mağusa Limanı şarkı sözleri nelerdir?
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Volkan Konak - Mağusa Limanı sözleri! Mağusa Limanı şarkı sözleri nelerdir?

Volkan Konak - Mağusa Limanı sözleri! Mağusa Limanı şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Mağusa Limanı parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Mağusa Limanı şarkı sözleri nelerdir? Mağusa Limanı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mağusa Limanı şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Mağusa Limanı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

VOLKAN KONAK - MAĞUSA LİMANI SÖZLERİ

Magusa Liman'ı limandır, liman aman amman

Magusa Liman'ı limandır, liman aman amman

Beni öldürende yoktur din iman

Beni öldürende yoktur din iman

---

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

---

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

---

İskeleden çıktım yan basa basa aman amman

İskeleden çıktım yan basa basa aman amman

Magusa'ya vardım kan kusa kusa

Magusa'ya vardım kan kusa kusa

---

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

---

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

---

Magusa Limanı'ndan aldılar beni, aman amman

Magusa Limanı'ndan aldılar beni, aman amman

Üç mil uzağına attılar beni

Üç mil uzağına attılar beni

---

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

---

Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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