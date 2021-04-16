Volkan Konak - Herkesin Bir Derdi Var sözleri! Herkesin Bir Derdi Var şarkı sözleri nelerdir?
Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Herkesin Bir Derdi Var parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Herkesin Bir Derdi Var şarkı sözleri nelerdir? Herkesin Bir Derdi Var şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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VOLKAN KONAK - HERKESİN BİR DERDİ VAR SÖZLERİ
Ah gurbet zalım gurbet
Ağlatırsın adami
Gözümde yaş kalmadi
Biraksana yakami
Biraksana yakami
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Vay seni Cerrahpaşa
İçmem suyundan içmem
İçmem suyundan içmem oy
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Bi dahaki seneye
Yolci da gelu geçmem
Yolci da gelu geçmem oy
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Bi dahaki seneye
Yolci da gelu geçmem
Yolci da gelu geçmem oy
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Yaş akar gözum sızlar
Ne kalur gerisine
Yaş akar gözum sızlar
Ne kalur gerisine
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Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
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Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
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İnandık doktorlara
Öyle böyle dediler
Ayrılık defterini
Elimuze verdiler
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Doktorlar da ne bilir
Ciğerun acisini
Ciğerun acisini oy
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Doktorlar da bilur mi
Ciğerun acisini
Ciğerun acisini oy
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Cerrahpaşa'ya koydum
Canumun yarisini
Canumun yarisini oy
---
Cerrahpaşa'ya koydum
Canumun yarisini
Canumun yarisini oy
---
Yaş akar gözüm sızlar
Ne kalur gerisine
Yaş akar gözüm sızlar
Ne kalur gerisine
---
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
---
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy
---
Herkesun bi derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde oy