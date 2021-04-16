Volkan Konak - Herkesin Bir Derdi Var sözleri! Herkesin Bir Derdi Var şarkı sözleri nelerdir?
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Volkan Konak - Herkesin Bir Derdi Var sözleri! Herkesin Bir Derdi Var şarkı sözleri nelerdir?

Volkan Konak - Herkesin Bir Derdi Var sözleri! Herkesin Bir Derdi Var şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Herkesin Bir Derdi Var parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Herkesin Bir Derdi Var şarkı sözleri nelerdir? Herkesin Bir Derdi Var şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Herkesin Bir Derdi Var şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Herkesin Bir Derdi Var sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

VOLKAN KONAK - HERKESİN BİR DERDİ VAR SÖZLERİ

Ah gurbet zalım gurbet

Ağlatırsın adami

Gözümde yaş kalmadi

Biraksana yakami

Biraksana yakami

---

Vay seni Cerrahpaşa

İçmem suyundan içmem

İçmem suyundan içmem oy

---

Bi dahaki seneye

Yolci da gelu geçmem

Yolci da gelu geçmem oy

---

Bi dahaki seneye

Yolci da gelu geçmem

Yolci da gelu geçmem oy

---

Yaş akar gözum sızlar

Ne kalur gerisine

Yaş akar gözum sızlar

Ne kalur gerisine

---

Herkesun bi derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde oy

---

Herkesun bi derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde oy

---

İnandık doktorlara

Öyle böyle dediler

Ayrılık defterini

Elimuze verdiler

---

Doktorlar da ne bilir

Ciğerun acisini

Ciğerun acisini oy

---

Doktorlar da bilur mi

Ciğerun acisini

Ciğerun acisini oy

---

Cerrahpaşa'ya koydum

Canumun yarisini

Canumun yarisini oy

---

Cerrahpaşa'ya koydum

Canumun yarisini

Canumun yarisini oy

---

Yaş akar gözüm sızlar

Ne kalur gerisine

Yaş akar gözüm sızlar

Ne kalur gerisine

---

Herkesun bi derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde oy

---

Herkesun bi derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde oy

---

Herkesun bi derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde oy

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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