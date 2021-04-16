Volkan Konak - Cerrahpaşa sözleri! Cerrahpaşa şarkı sözleri nelerdir?
Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Cerrahpaşa parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Cerrahpaşa şarkı sözleri nelerdir? Cerrahpaşa şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cerrahpaşa şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Cerrahpaşa sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
VOLKAN KONAK - CERRAHPAŞA SÖZLERİ
Vay seni Cerrahpaşa
İçmem suyundan içmem
İçmem suyundan içmem, oy oy
Vay seni Cerrahpaşa
İçmem suyundan içmem
İçmem suyundan içmem, oy oy
Bir dahaki seneye
Yolci da gelup geçmem
Yolci da gelup geçmem
Bir dahaki seneye
Yolci da gelup geçmem
Yolci da gelup geçmem
Yaş akar gözüm sızlar
Ne kalur gerisine?
Yaş akar gözüm sızlar
Ne kalur gerisine?
Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde, oy oy
Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde, oy oy
İnanduk doktorlara, inandık
Öyle böyle dediler
Ayrulik defterini
Elimize verdiler
Ölümün defterini
Elimize verdiler
Doktorlar da bilir mi?
Babamin acisini
Ciğerun acisini, oy oy
Doktorlar da ne bilir?
Ciğerun acisini
Ciğerun acisini, oy oy
Cerrahpaşa'ya koydum
Canumun yarisini
Canumun yarisini, oy oy
Cerrahpaşa'ya koydum
Canumun yarisini
Canumun yarisini, oy oy
Yaş akar gözum sızlar
Ne kalur gerisine?
Yaş akar gözum sızlar
Ne kalur gerisinde, oy oy
Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde, oy oy
Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde, oy oy
Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde, oy oy
Herkesun bir derdi var
Durur içerisinde
Durur içerisinde, oy oy