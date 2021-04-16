Volkan Konak - Cerrahpaşa sözleri! Cerrahpaşa şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volkan Konak - Cerrahpaşa sözleri! Cerrahpaşa şarkı sözleri nelerdir?

Volkan Konak - Cerrahpaşa sözleri! Cerrahpaşa şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Volkan Konak'ın en beğenilen şarkılarından birisi Cerrahpaşa parçasıdır. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın Cerrahpaşa şarkı sözleri nelerdir? Cerrahpaşa şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cerrahpaşa şarkı sözleri merak edildi. Volkan Konak - Cerrahpaşa sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

VOLKAN KONAK - CERRAHPAŞA SÖZLERİ

Vay seni Cerrahpaşa

İçmem suyundan içmem

İçmem suyundan içmem, oy oy

Vay seni Cerrahpaşa

İçmem suyundan içmem

İçmem suyundan içmem, oy oy

Bir dahaki seneye

Yolci da gelup geçmem

Yolci da gelup geçmem

Bir dahaki seneye

Yolci da gelup geçmem

Yolci da gelup geçmem

Yaş akar gözüm sızlar

Ne kalur gerisine?

Yaş akar gözüm sızlar

Ne kalur gerisine?

Herkesun bir derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde, oy oy

Herkesun bir derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde, oy oy

İnanduk doktorlara, inandık

Öyle böyle dediler

Ayrulik defterini

Elimize verdiler

Ölümün defterini

Elimize verdiler

Doktorlar da bilir mi?

Babamin acisini

Ciğerun acisini, oy oy

Doktorlar da ne bilir?

Ciğerun acisini

Ciğerun acisini, oy oy

Cerrahpaşa'ya koydum

Canumun yarisini

Canumun yarisini, oy oy

Cerrahpaşa'ya koydum

Canumun yarisini

Canumun yarisini, oy oy

Yaş akar gözum sızlar

Ne kalur gerisine?

Yaş akar gözum sızlar

Ne kalur gerisinde, oy oy

Herkesun bir derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde, oy oy

Herkesun bir derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde, oy oy

Herkesun bir derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde, oy oy

Herkesun bir derdi var

Durur içerisinde

Durur içerisinde, oy oy

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Burak Deniz Şeyma Subaşı Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Ryan Babel Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Volkan Konak - Cerrahpaşa sözleri! Cerrahpaşa şarkı sözleri nelerdir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 19:20:13. #1.16#

title