KKTC'deki bir konser sırasında sahnede fenalaşan ve yaşamını yitiren Volkan Konak, sanat dünyası ve milyonlarca hayranını yasa boğdu. 58 yaşında vefat eden usta sanatçının ardından en çok konuşulan eserlerinden biri olan 'Cerrahpaşa' türküsü gündeme geldi. Bu duygusal türkü, yıllardır 'Acaba kime yazıldı?' sorusuyla merak konusu olmuştu. Volkan Konak'ın Cerrahpaşa türküsünün hikayesi ve detayları merak ediliyor. Peki, Volkan Konak Cerrahpaşa şarkısını kime yazdı, babasına mı yazdı?

VOLKAN KONAK CERRAHPAŞA ŞARKISINI KİME YAZDI?

Cerrahpaşa hikayesini anlatan Volkan Konak şu sözleri kullanmıştı:

"Acı var, isyan var. Çünkü biz o dönem hakikaten çok şanssız... Geçen gün işte bayramda mezarları ziyarete gittim. İşte o ölen akrabalarıma baktım. Hepsi 2002 ile 2004 arasında. Çok üst üste geldi. Yani bir de müzik yapıyorsun. 7 kişi. Biri kanser değildi ama 6'sı kanserdi. Ablam ağaçtan düştü öldü. Dayımın oğlu 42 yaşında mide kanseri. Amcamın oğlu 47 yaşında. Onun abisi 54 yaşında. Kemal Konak hocamız 56 yaşında. Hani babamın yaşı vardı diyelim 71 yaşında. Yani hepsi böyle genç, hepsi böyle... Tabii ne oluyor? Böyle doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun. En son zaten sözlerini ablam yazdı. Biz de onu mekanımızda, müzikalde okuduk. Okuyorduk. İnsanlar çok tepki gösteriyor, çok duygulanıyordu. Bundan dedik o zaman albüme koyalım bunu. Albüme koyarken de bu sefer ben o şarkıyı okumak istemiyordum. Çünkü babamı hatırlıyorum. Gözümden fotoğraflar geçiyor, yoğun bakım ünitesi görüyorum. Hortumlar görüyorum, slaytlar geçiyor gözümden."