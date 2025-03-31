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Volkan Konak babası neden öldü? Volkan Konak babası Cevat Koak neden öldü?

Volkan Konak babası neden öldü? Volkan Konak babası Cevat Koak neden öldü?
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyet'inde verdiği konser sırasında sahnede fenalaştı. Konak'a sahneden kalp masajı yapıldığı belirtilirken; ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Konak'ın sahnedeki son görüntüleri de ortaya çıktı. Peki, Volkan Konak babası neden öldü?

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı. Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı. Peki, Volkan Konak babası neden öldü?

VOLKAN KONAK BABASI KİMDİR?

Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Cevat Konak, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında geçen gençliğinin ardından ailesini geçindirmek için inşaat işçiliği yaptı. Volkan Konak'ın müziğe olan tutkusunu küçük yaşta destekleyen ilk isim oldu. 1990'lı yıllarda lenf kanseri teşhisi konan Cevat Konak, uzun süre İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi gördü. Ne var ki, 2000'li yılların başında hayatını kaybetti.

VOLKAN KONAK BABASI NEDEN ÖLDÜ?

1990'lı yıllarda lenf kanseri teşhisi konan Cevat Konak, uzun süre İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi gördü. Ne var ki, 2000'li yılların başında hayatını kaybetti.

Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eserini babası için bestelemiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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